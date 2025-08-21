Sofía Jujuy Jiménez compartió el casting que hizo para En el barro: "Ni idea si estuvo bien o mal"

Además, reflexionó sobre el detrás de escena de quienes trabajan frente a cámara: "Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan. Por lo general, se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar. Y lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito (aunque sean chiquitos y no se vean) que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo".

"Así que ya saben, anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan por dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una babys, los amo", cerró.

Jujuy habría audicionado para el papel de Marina, la joven que llega a la prisión La Quebrada acusada de homicidio premeditado, personaje que finalmente fue interpretado por Valentina Zenere.

Sofía Jujuy Jiménez contó el dramático episodio que sufrió en su provincia natal

La modelo Sofía Jujuy Jiménez regresó a su provincia natal en el norte argentino para asistir al casamiento de una amiga. Sin embargo, al llegar a su hogar, vivió un episodio angustiante que terminó de una manera inesperada.

“La historia de la lechuza. ¿Cómo hace la lechuza? Hoy me puedo reír. Estábamos en Jujuy, la noche del viernes, y me fui a acostar temprano. Tipo 2 de la mañana estaba entrando tranquila, me estoy por meter y escucho 'shhh'”, comenzó diciendo.

Más adelante, relató que el sonido se repitió varias veces y añadió: "Había alguien abajo y lo más loco es que cuando me acercaba me respondía. Pensé que estaba loca, más que tuve el panic de que alguien me perseguía. Desperté a las chicas, la mamá, escucharon y dijeron que sí, definitivamente había alguien". “Entramos en pánico, nos metemos en el cuarto de mi mamá. Cerramos con llave, nerviosas, llamé a la policía, a mis amigas, nos daba miedo bajar. El ruido venía de abajo. Le gritamos que venía la policía. Y le responde haciendo 'shh'. Más cagazo nos dio”, agregó.

Contó que, tras una hora de espera, la policía llegó al lugar y debieron romper un vidrio para ingresar. No obstante, luego de revisar toda la casa, confirmaron que no había ninguna persona presente.

“Al otro día vino el tipo del vidrio a arreglarlo y nos dijo que podía ser una lechuza. Ahí googleé. ¿Cómo hace la lechuza? Shhh. Ahi empecé a acordarme...”, concluyó dejando en claro que todo se trató de una lechuza que había entrado a la propiedad.