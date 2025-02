El camino que hicieron Paloma y Josué antes de su fatal asesinato

En otro fragmento del video, se los observa cruzando las vías del tren, avanzando con tranquilidad. Minutos después, el último registro de las cámaras los captó dirigiéndose hacia el predio donde finalmente fueron asesinados. Este lugar se encuentra en la intersección de Arturo Capdevilla y Colectora Ruta 36, una zona descampada y de difícil acceso.

El brutal asesinato de los adolescentes generó una gran movilización en Florencio Varela. Vecinos y allegados a las familias salieron a las calles exigiendo esclarecimiento del caso y justicia para las víctimas.

La manifestación principal tuvo lugar en la Ruta 36 y en la Comisaría 4°, donde efectivos de infantería custodiaban el edificio ante la creciente indignación de los manifestantes.

“Estamos todos en apoyo de las familias porque todos tenemos hijos y no queremos que haya otra Paloma o Josué. Hay muchos casos que quedan en el olvido y no salen a la luz. Pido justicia por los chicos y por todas las familias que están sufriendo”, expresó una de las mujeres presentes en la marcha.

Entre los manifestantes, una mujer recordó otro caso similar ocurrido en la zona. “No conocía a Paloma y Josué, pero esto me toca de cerca porque hace dos años asesinaron a mi sobrino Lautaro Morello. En su momento, la denuncia no fue tomada en serio cuando mi hermana la hizo, aunque ella estaba segura de que Lauty no se había ido por su cuenta”, relató con angustia.

Y agregó, al borde del llanto: “No tuvimos la suerte de encontrarlo con vida. Nos tomaron el pelo diciendo que lo iban a buscar, pero apareció asesinado. No hacen nada porque los buscan tarde. Esto no puede seguir pasando”.

El asesinato de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra ha sacudido a toda la comunidad de Florencio Varela, que exige respuestas inmediatas y medidas para evitar que más jóvenes sean víctimas de la violencia.