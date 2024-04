El caso Brauton: la aberrante historia del hijo de un violador serial que abusó de cuatro mujeres

Los jueces Juan Miguel Tillet, Juan Manuel Renaud Mas y Jorge Pablo Vieiro expresaron su preocupación por la posibilidad de que haya más víctimas en manos del profesor de música de 29 años.

brauton padre.jpg El padre, Walter Brauton.

La abogada de Brauton, Mónica Smidt, solicitó la absolución de Agustín e incluso insinuó que las víctimas habían presentado denuncias falsas. En sus últimas palabras durante el juicio, Agustín se desligó de su progenitor y dio una explicación peculiar sobre los abusos: "No tengo nada que ver con mi padre" y expresando arrepentimiento por su inmadurez.

El padre de Agustín, Walter Brauton, fue condenado a 40 años de prisión por siete violaciones, tres intentos de abuso, robo y nueve secuestros, cometidos en su auto Honda Civic gris. Es considerado uno de los mayores violadores seriales en la historia penal argentina.

Durante su cumplimiento de condena se fugó hacia Bolivia. Fue recapturado en 2018 cuando se encontraba utilizando una identidad falsa, luego de ocho años de haber estado en prisión y durante salidas transitorias otorgadas por la Justicia para cuidar a su madre.

A la sombra del padre: los crímenes de Franco Agustín Brauton

El primer hecho sucedió en 2018, cuando Brauton hijo abusó de una joven alcoholizada en una fiesta. La víctima, que tenía 17 años en ese momento, dijo que se encontraba sin control sobre su cuerpo cuando el acusado la tomó del cuello y la golpeó para abusar de ella.

“Nos empezamos a besar, yo estaba en mi último día de menstruación, cuando noté que él quería tener relaciones le dije que no y perdí la noción de mi cuerpo (...). Él me dijo que no le importaba, que íbamos a hacer lo que él quería”, detalló.

“Me puso de espaldas contra la pared, me agarró del cuello fuerte… recuerdo que estábamos en la cama me pegó cachetazos en la cara, me sostuvo fuerte de las muñecas, me dejó marcas en todo el cuerpo”, sostuvo la joven ante la Justicia.

brauton violador.jpeg Franco Agustín Brauton, condenado.

En marzo de 2019 Brauton intentó abusar a una chica para que le practicara sexo oral dentro de Ford Focus, pero la joven se resistió y logró frustrar el abuso. En diciembre del mismo año, el imputado violó a una joven alcoholizada en el interior de su casa.

El 25 de diciembre de 2020, tras una fiesta de Navidad, se aprovechó de la confianza de otra de las víctimas para abusar de ella. La mujer ingresó al rodado gris de Brauton. Allí, la llevó hasta un descampado para concretar la violación. Fue la sobreviviente de este último delito quien impulsó la denuncia.