La palabra de la China Suárez por el chat que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara en la madrugada

En este contexto, la China Suárez apareció en medio del nuevo escándalo y fue Moria Casán quien contó cómo fue la reciente comunicación que tuvo con la actriz.

“Yo hablé con la china. Divina, divina, divina la China, está todo perfecto. Igual, cada vez que viene acá la China, que está divina y está en otro planeta, aunque estaba ocupadísima en otras cosas sabe lo que ocurre", comenzó la conductora de La mañana con Moria (El Trece).

Y agregó: "Igual no puede creer la cantidad de mentiras y falacias que es todo esto". La One remarcó que en esa charla que tuvieron la China le prometió volver a darle una entrevista pero primero quería regresar a Turquía.

“'Moria, apenas podamos hablamos con vos. Llegó a Estambul nuevamente y hablamos. Es una de esas habla Mauro'”, comentó la conductora que le confió directamente Suárez. Y sobre el final Moria Casán observó que todo "esto hay que desmenuzarlo y parece ser todo mentira”.

Wanda Nara contó que Mauro Icardi le escribió a la madrugada y fulminó a la China Suárez

Wanda Nara publicó un explosivo mensaje en su cuenta en X donde lanzó dardos directos contra su ex Mauro Icardi tras la viralización de unas supuestas imágenes en un boliche de Turquía y dejó frases que van directo a la China Suárez.

“Los niños y los borrachos no mienten. ¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia, con fecha de ayer”, comenzó picante la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Y en otro pasaje de su publicación en redes advirtió: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”.

La frase más resonante llegó después con un dardo directo a la actual pareja del futbolista: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”.

Sobre el final, Wanda Nara dejó una profunda reflexión con tono desafiante: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

Tweet Wanda Nara 2