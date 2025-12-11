El contundente pedido de la familia de Loan que pretende cambiar todo

Según explicaron los abogados, esta actualización es clave porque Loan desapareció hace casi dos años, y su apariencia a los cinco años —la imagen que se difundió en las primeras etapas de la búsqueda— ya no coincide con la de un niño que hoy tendría siete.

La abogada Russo Cornara señaló que la falta de actualización visual puede dificultar la identificación por parte de testigos eventuales: “La implementación del envejecimiento forense es indispensable para ampliar los resultados de la búsqueda y evitar que se continúe trabajando con imágenes que ya no representan al menor”, expresó.

Este tipo de procedimiento, utilizado en investigaciones internacionales de larga data —como las realizadas por el FBI o INTERPOL en casos de secuestros extendidos— permite mejorar las probabilidades de reconocimiento en aeropuertos, pasos fronterizos, hospitales y hasta en búsquedas digitales que dependen de inteligencia artificial.

Pedido de intervención internacional

La propuesta de los abogados también incluye la derivación del material actualizado a INTERPOL Argentina, con el objetivo de que la imagen renovada se incorpore a los sistemas de búsqueda global. La estrategia apunta a reforzar la hipótesis de que Loan podría haber sido trasladado fuera de su provincia, e incluso del país, un escenario que nunca fue descartado por completo.

La incorporación de estas imágenes a los sistemas internacionales permitiría que fuerzas de seguridad extranjeras, consulados y organismos de cooperación policial accedan a la información actualizada. Se trata de un paso fundamental en los casos donde existe sospecha de trata de personas, una línea investigativa que se mencionó en diferentes instancias del caso, aunque nunca llegó a consolidarse con firmeza en el expediente judicial.

Además, la presentación pide la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, para que colabore con la difusión y el análisis técnico del material.

Según los abogados, la coordinación interagencial es indispensable para evitar que la investigación se estanque: “Resulta imperioso que la causa atraviese un proceso de actualización dinámico y articulado con los organismos especializados, tanto nacionales como internacionales”, indica el escrito.

Incorporación al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR

Otro de los puntos solicitados es que, una vez actualizado el rostro del niño, las nuevas imágenes sean incorporadas al Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de menores desaparecidos, y también al sistema ALERT.AR, una herramienta digital que permite la difusión masiva en redes, celulares y canales oficiales.

Los abogados advierten que, desde hace un tiempo, la imagen de Loan dejó de circular con la intensidad inicial. Esto generó una disminución del flujo de información y de testimonios espontáneos que suelen surgir cuando un caso mantiene presencia constante en el espacio público.

Desde la familia señalan que el caso requiere una reactivación comunicacional, ya que muchos ciudadanos podrían no reconocer hoy al niño utilizando únicamente la fotografía de 2024. Con la distribución de una imagen actualizada, se espera que vuelvan a aparecer posibles pistas y datos anónimos que puedan orientar la investigación.

Un reclamo urgente: el aumento de la recompensa

En otro apartado del documento presentado a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, los abogados hicieron un fuerte reclamo por el aumento inmediato de la recompensa fijada por el Ministerio de Seguridad: actualmente, el monto asciende a $5.000.000, una cifra que la familia considera insuficiente para incentivar testimonios de relevancia.

El escrito sostiene: “El monto vigente se presenta como insuficiente, desproporcionado e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, el fuerte impacto social y el estándar económico real del país”.

En términos económicos, remarcan que la inflación acumulada desde la desaparición del niño redujo considerablemente el valor real de la recompensa, quitándole atractivo o utilidad práctica. A su vez, en la investigación se observa un fenómeno que preocupa: la baja en la cantidad de testigos dispuestos a declarar.

Según los abogados, esta caída podría explicarse en parte por la escasez de incentivos, pero también por la sensación de que el caso perdió prioridad institucional. El riesgo, advierten, es que elementos clave o testimonios recientes no lleguen a oídos de los investigadores por falta de estímulos económicos o por la percepción de un desgaste general.

La dimensión pública del caso en retroceso

En la presentación judicial, los letrados plantearon otro punto sensible: la pérdida de la dimensión pública del caso, un factor que, según ellos, redujo la potencia de la búsqueda.

En la etapa inicial, la desaparición de Loan copó medios locales, nacionales e incluso algunos internacionales. Sin embargo, con el paso de los meses y la ausencia de resultados concretos, la cobertura mediática disminuyó notablemente. Según la familia, esta caída es perjudicial porque la desaparición de un niño exige una presencia permanente en la agenda pública.

La abogada Russo Cornara advirtió que la difusión constante es esencial para sostener redes de alerta ciudadana: “El caso no puede resignarse a la lógica del desgaste mediático. Mientras Loan no aparezca, la búsqueda debe continuar como una prioridad”, subrayó.

El pedido por el aumento de la recompensa también está vinculado a esta problemática: un monto mayor podría reactivar la circulación del caso en redes sociales, medios y comunidades, despertando nuevas líneas de investigación.

Un reclamo que busca reimpulsar la causa

En conclusión, los pedidos elevados por la familia de Loan Peña no solo buscan actualizar herramientas o sumar organismos a la investigación. También representan un llamado de atención a la Justicia y al Estado para que el caso recupere su impulso.

La implementación del envejecimiento forense, la intervención de INTERPOL, la incorporación a sistemas de alerta y el aumento de la recompensa apuntan a un mismo objetivo: que la búsqueda vuelva a estar en el centro de la agenda y se amplíen las posibilidades de dar con el paradero del niño.

Mientras tanto, la familia mantiene viva la esperanza y reclama que el Estado actúe con celeridad y decisión, porque —como repiten en cada aparición pública— “cada día que pasa es crucial”.