Entró sin golpes, volvió destrozado: el misterio de la hora que marcó la muerte de Didier Podestá
Su familia pide respuestas y la Justicia investiga qué ocurrió con el joven de 23 años.
Una salida al kiosco con un amigo terminó con una fuga y muerte: qué le pasó a Didier Podestá
La muerte de Didier Podestá Deleglise, un joven de 23 años de Baradero, quedó envuelta en un desconcertante misterio que investiga la Justicia. Había ingresado al hospital local al amanecer del lunes totalmente desorientado por el consumo de sustancias, sin golpes ni signos de violencia. Pero una hora después volvió en un patrullero, inconsciente y con múltiples lesiones graves. Esa noche murió en terapia intensiva.
El caso, caratulado como “averiguación causal de muerte”, abrió una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta: ¿qué pasó durante ese lapso en el que nadie lo vio?
Ingresó desorientado, sin golpes y se escapó del hospital
La secuencia comenzó minutos antes de las 7.00, cuando Didier llegó en ambulancia al Hospital Dr. Lino Piñeiro. Venía de estar con un amigo: habían pasado por un kiosco, caminaron por una plaza y allí se separaron. Según los médicos, el joven estaba bajo los efectos de sustancias y tenía un cuadro de confusión, pero sin ninguna lesión visible.
Cuando aún era evaluado, ocurrió lo inesperado: se fugó corriendo. Pese a que se dio aviso a la seguridad interna y posteriormente a la Policía, nadie logró detenerlo. En segundos salió del edificio y desapareció.
Una hora sin explicación y un regreso irreconocible
La brecha temporal entre su fuga y su reaparición es el eje del caso. Cerca de las 8.00, un patrullero llegó nuevamente al hospital con el joven a bordo. Los policías que lo trasladaron declararon que lo encontraron tirado en la calle, inconsciente y con un cuadro de lesiones evidente.
Los médicos se sorprendieron: el estado de Didier había cambiado por completo. Presentaba múltiples golpes y un sangrado interno severo. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo, la gravedad de las heridas era extrema. Murió pasadas las 20.30.
“Parecía Frankenstein”: el testimonio de la familia
La familia de Didier cuestiona abiertamente la versión oficial y reclama respuestas urgentes. “Mi abuela lo vio a la mañana y dijo que estaba recontra golpeado. Cuando murió, nos dejaron ver solo la cara y estaba terrible. Tenía la oreja violeta y un pómulo violeta. Parecía Frankenstein. No nos dejaron ver el cuerpo”, relató su hermana, Melany Podestá.
También remarcó que se presentaron a realizar la denuncia y recibieron como respuesta que la investigación “va a tardar mucho” debido a la cantidad de medidas a tomar: cámaras, declaraciones, registros del hospital y testimonios de ambulancieros y policías.
“Queremos respuestas. Queremos que los culpables paguen. Queremos que el nombre de mi hermano no quede en silencio”, manifestó su hermana Giovanna en sus redes sociales e hizo un desesperado pedido de justicia.
Acompañada por una foto de la víctima, la publicación de la hermana cerró: “Queremos justicia y la vamos a buscar hasta el final. Porque su muerte no fue destino: fue un crimen. Y los crímenes no se olvidan, no se tapan y no se perdonan”.
Asimismo, familiares y amigos de Didier convocaron a una marcha pacífica para este viernes a las 11.30 frente a la fiscalía N.º 9, a cargo de la investigación, ubicada en las calles Belgrano y Carranza.
“Es muy importante contar con su presencia porque cada persona que se suma fortalece nuestro pedido y nos ayuda a que la voz de Didier sea escuchada. Acompañemos juntos este reclamo con respeto, unión y fuerza colectiva”, dice el flyer que difundieron en Facebook.
Atravesada por la conmoción, Gloria, la mamá, confirmó que estarán encabezando el reclamo y que esperan los resultados de la autopsia, además de los avances de la causa.