Entró sin golpes, volvió destrozado: el misterio de la hora que marcó la muerte de Didier Podestá

Una hora sin explicación y un regreso irreconocible

La brecha temporal entre su fuga y su reaparición es el eje del caso. Cerca de las 8.00, un patrullero llegó nuevamente al hospital con el joven a bordo. Los policías que lo trasladaron declararon que lo encontraron tirado en la calle, inconsciente y con un cuadro de lesiones evidente.

Los médicos se sorprendieron: el estado de Didier había cambiado por completo. Presentaba múltiples golpes y un sangrado interno severo. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo, la gravedad de las heridas era extrema. Murió pasadas las 20.30.

“Parecía Frankenstein”: el testimonio de la familia

La familia de Didier cuestiona abiertamente la versión oficial y reclama respuestas urgentes. “Mi abuela lo vio a la mañana y dijo que estaba recontra golpeado. Cuando murió, nos dejaron ver solo la cara y estaba terrible. Tenía la oreja violeta y un pómulo violeta. Parecía Frankenstein. No nos dejaron ver el cuerpo”, relató su hermana, Melany Podestá.

También remarcó que se presentaron a realizar la denuncia y recibieron como respuesta que la investigación “va a tardar mucho” debido a la cantidad de medidas a tomar: cámaras, declaraciones, registros del hospital y testimonios de ambulancieros y policías.

“Queremos respuestas. Queremos que los culpables paguen. Queremos que el nombre de mi hermano no quede en silencio”, manifestó su hermana Giovanna en sus redes sociales e hizo un desesperado pedido de justicia.

Acompañada por una foto de la víctima, la publicación de la hermana cerró: “Queremos justicia y la vamos a buscar hasta el final. Porque su muerte no fue destino: fue un crimen. Y los crímenes no se olvidan, no se tapan y no se perdonan”.

Asimismo, familiares y amigos de Didier convocaron a una marcha pacífica para este viernes a las 11.30 frente a la fiscalía N.º 9, a cargo de la investigación, ubicada en las calles Belgrano y Carranza.

“Es muy importante contar con su presencia porque cada persona que se suma fortalece nuestro pedido y nos ayuda a que la voz de Didier sea escuchada. Acompañemos juntos este reclamo con respeto, unión y fuerza colectiva”, dice el flyer que difundieron en Facebook.

Atravesada por la conmoción, Gloria, la mamá, confirmó que estarán encabezando el reclamo y que esperan los resultados de la autopsia, además de los avances de la causa.