Morena Rial embarazada: revelaron quién sería el padre de su tercer hijo

“Me está llegando información del penal sobre que, mientras se está haciendo el test, nos están mirando”, advirtió el periodista sobre el conocimiento que maneja la hija de Jorge Rial mientras está detenida en el penal de Magdalena.

Luego, el periodista explicó en detalles cuáles serían los síntomas de Morena, indicios que llevan a pensar que está embarazada. Mientras tanto, espera que la Justicia tome una determinación sobre su situación luego de que el fiscal Patricio Ferrari haya presentado una petición ante el juez de elevarla a juicio oral: “Se impone ecografía, no un test de sangre, porque si tiene menos semanas esto es definitivo y confirma todo”.

En ese contexto de la conversación, Martín Candalaft le preguntó a Cipolla hace cuántos meses sabe que Morena estaría embarazada, ya que asegura que su panza se movía en partes, y él respondió: “Desde el lunes que presenté el escrito”.

Qué dijo Martín Leiro sobre el embarazo de Morena Rial

La noticia del embarazo de Morena Rial se instaló con rapidez y abrió una serie de interrogantes, no solo por el impacto mediático, sino también por las posibles implicancias legales que podría generar. Así lo explicó su abogado, Martín Leiro, en diálogo con LAM (América TV) este 10 de diciembre.

El trascendido aparece en medio de un momento particularmente complejo para la hija de Jorge Rial. Días atrás, el fiscal Patricio Ferrari solicitó que la causa sea elevada a juicio oral, lo que podría derivar en una pena de hasta diez años de prisión por los episodios delictivos que se le imputan.

Consultado sobre la situación, Leiro optó inicialmente por la cautela. “De movida, hay cosas que no entiendo. Considero que es una cuestión que no me corresponde a mí hablar, porque es algo privado. Si antes no lo pusimos de manifiesto en el expediente es porque no correspondía”, señaló, intentando preservar la intimidad de su defendida. Sin embargo, luego dejó en claro el punto que motivó el revuelo: “Hay un posible embarazo”.

El abogado agregó que la novedad lo tomó por sorpresa. “Me entero por Morena. No hay un análisis al día de la fecha, por eso. Es todo muy reciente. Si lo hubiésemos sabido antes, con Alejandro lo planteábamos de entrada”, dijo frente a Ángel de Brito.

“Si llega a estar embarazada, vamos a plantear el período de morigeración. La situación está cambiando, porque no entra en un artículo sino en dos”, respondió el letrado ante la consulta del conductor.

La definición final llegará cuando se completen los estudios médicos correspondientes, cuyos resultados serán clave para determinar los pasos judiciales a seguir.