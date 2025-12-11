¿Quiénes pueden solicitar el refuerzo de $426.877?

ANSES_pago ANSES confirma refuerzo único de $426.877 y define a quién corresponde

Pueden acceder:

Beneficiarios del SUAF , siempre que cumplan los topes de ingreso: • Tope individual: $2.511.024 • Tope familiar: $5.022.048

Titulares de la AUH , si la adopción queda firme en diciembre.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo, cuando percibían esa prestación al momento de la sentencia.

¿Qué requisitos exige ANSES para cobrar la asignación?

Para habilitar el pago se debe presentar:

Sentencia firme de adopción.

Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

DNI del grupo familiar.

Constancia de haber sido titular de AUH, SUAF o Asignación por Embarazo en el mes de la sentencia.

El trámite puede iniciarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la resolución.

¿Cómo tramitar el refuerzo ante ANSES?

El trámite puede comenzarse solicitando un turno a través del sistema online del organismo. Es obligatorio que toda la documentación esté actualizada y que la sentencia indique claramente la fecha en la cual quedó firme, porque ese dato define el monto a liquidar.