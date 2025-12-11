ANSES confirma refuerzo único de $426.877 y define a quién corresponde
Un nuevo movimiento de ANSES vuelve a instalar atención sobre un refuerzo extraordinario que supera los $426.000. La prestación, actualizada por movilidad, se habilita solo en casos específicos y queda vinculada a decisiones judiciales recientes.
Los nuevos valores definidos por ANSES para diciembre incorporan un refuerzo de $426.877, cuyo pago está ligado a un trámite puntual y con requisitos estrictamente establecidos. El beneficio se actualiza por Ley de Movilidad y se otorga una sola vez, exclusivamente cuando se cumplan todas las condiciones formales.
La actualización se da tras el aumento general del sistema de asignaciones familiares, que también impactó en este refuerzo. Debido a la movilidad del 2,34%, la cifra queda fijada en $426.877, siempre que el hecho que da origen al pago ocurra en diciembre. El organismo liquida según el mes exacto de la sentencia.
La medida alcanza a titulares de distintos programas administrados por el ente previsional, siempre y cuando hubieran tenido activa la prestación correspondiente en el momento de emitirse la resolución judicial.
¿Cuál es el refuerzo de ANSES que queda en $426.877 en diciembre?
El organismo actualizó el monto de la Asignación por Adopción, un pago único que se abona cuando existe una sentencia firme durante diciembre. Este refuerzo no se repite y solo se cobra si la resolución judicial queda consolidada en este mes.
¿Quiénes pueden solicitar el refuerzo de $426.877?
Pueden acceder:
Beneficiarios del SUAF, siempre que cumplan los topes de ingreso:
• Tope individual: $2.511.024
• Tope familiar: $5.022.048
Titulares de la AUH, si la adopción queda firme en diciembre.
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo, cuando percibían esa prestación al momento de la sentencia.
¿Qué requisitos exige ANSES para cobrar la asignación?
Para habilitar el pago se debe presentar:
Sentencia firme de adopción.
Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.
DNI del grupo familiar.
Constancia de haber sido titular de AUH, SUAF o Asignación por Embarazo en el mes de la sentencia.
El trámite puede iniciarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la resolución.
¿Cómo tramitar el refuerzo ante ANSES?
El trámite puede comenzarse solicitando un turno a través del sistema online del organismo. Es obligatorio que toda la documentación esté actualizada y que la sentencia indique claramente la fecha en la cual quedó firme, porque ese dato define el monto a liquidar.