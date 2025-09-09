El desarrollador relato de la madre de joven que fue asesinado por defenderla: "Es muy doloroso"

Embed

“Hay que seguir adelante porque tengo hijas y nietos. Dilan iba a cumplir 18 años el noviembre y los compañeros lo extrañan, están desconsolados, las maestras también. Es muy doloroso”, cerró Alicia.

Tanto la previa del ataque como la huida del principal sospechoso y sus cómplices fueron registradas por una cámara de seguridad de un vecino, cuyas imágenes fueron clave para que los investigadores pudieran concretar todas las detenciones, entre ellas, la del presunto asesino de 15 años.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 18.30 en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, justo cuando la familia regresaba a su casa a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

La vícitma, Dilan Joel Insfram.

Los detenidos y sus implicaciones

Finalmente, el menor fue arrestado este domingo durante el allanamiento que el personal policial realizó en una finca ubicada a unas 25 cuadras del lugar del hecho, donde se había refugiado para mantenerse oculto mientras era buscado por la Policía.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que se le practique un dermotest, tras lo cual se verificó que había sido el autor material del crimen de Dilan. El menor posee antecedentes penales por dos causas de encubrimiento agravado.

Asimismo, los investigadores detuvieron a otro chico de 16 años y a un mayor de edad, de 18. Este último, apodado “El Paraguayo”, fue entregado por su propio padre, quien se comunicó por sus propios medios con la DDI departamental para informar sobre el paradero de su hijo. Luego se conocería que también capturaron este lunes a un cuarto sospechoso de 22 años. Se encontraba oculto en una vivienda de la calle Guamini de la localidad de Virrey del Pino.

Los delincuentes escaparon luego de disparar contra Dilan.

Los cuatro están imputados por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas por ser criminis causae, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa.

En la causa también interviene el juez Ruben Norberto Ochipinti, titular del Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, quien junto al fiscal Volpicina trabajan en la búsqueda del imputado que continúa prófugo.