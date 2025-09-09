"Todo desangrado": el estremecedor relato de la mamá del chico de 17 años asesinado por defenderla

Alicia, la mamá del joven, todavía en estado de shock, describió la realidad cotidiana del barrio: “No se puede vivir así. Me levanto todos los días a las 3 y media de la mañana para ir a trabajar. Cada tanto pido remís y no quieren entrar en el barrio tampoco. A veces salgo sola hasta la ruta para poder ir a trabajar”. Entre lágrimas, también recordó que su hijo iba a cumplir 18 años el próximo 20 de noviembre.

dilan

Investigación por el crimen

La investigación ya tiene a cuatro sospechosos detenidos: dos menores de 15 y 16 años, uno de 18 y otro de 22, este último capturado en las últimas horas durante un allanamiento. Según las primeras pericias, el joven de 15 años sería el autor material del crimen.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que se le practique un dermotest, tras lo cual se verificó que había sido el autor material del crimen del joven.

De acuerdo a lo precisado en la investigación, el menor posee antecedentes penales por dos causas de “encubrimiento agravado”. Además del primer detenido, las pesquisas apresaron a otro chico de 16 años y a un mayor de edad, de 18. La Justicia no descarta otras aprehensiones en las próximas horas.