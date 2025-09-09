"Todo desangrado": el estremecedor relato de la mamá del chico de 17 años asesinado por defenderla

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en La Matanza. Dilan Joel Insfrán, un adolescente de 17 años, fue asesinado a tiros el sábado por la tarde cuando intentó defender a su mamá durante un asalto en la puerta de su casa.
Dilan Joel Insfrán, de 17 años, fue atacado a balazos por delincuentes cuando volvía a su casa junto a su madre. El joven se interpuso para protegerla y murió antes de su viaje de egresados.
La desgarradora declaración de la mamá del joven asesinado en un asalto por defenderla.
La inseguridad volvió a golpear con fuerza en La Matanza. Dilan Joel Insfrán, un adolescente de 17 años, fue asesinado a tiros el sábado por la tarde cuando intentó defender a su mamá durante un asalto en la puerta de su casa.
El joven había ido a hacer unas compras con su madre antes de viajar a su viaje de egresados. Al regresar, la mujer bajó a abrir el portón de su vivienda y fue sorprendida por cuatro delincuentes armados. En ese momento, Dilan reaccionó para protegerla y recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila derecha.
“Estaba todo desangrado, pobrecito. No podía hacer más nada, se desvaneció en el piso”, relató con dolor Alicia Ojeda, vecina y testigo del hecho, en diálogo con TN Central.
El ataque ocurrió en el cruce de las calles Manzoni y Cepeda. Los ladrones intentaron arrastrar a la mujer fuera de la camioneta, pero la reacción del chico desencadenó el brutal desenlace. Dilan fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos no lograron salvarlo.
Alicia, la mamá del joven, todavía en estado de shock, describió la realidad cotidiana del barrio: “No se puede vivir así. Me levanto todos los días a las 3 y media de la mañana para ir a trabajar. Cada tanto pido remís y no quieren entrar en el barrio tampoco. A veces salgo sola hasta la ruta para poder ir a trabajar”. Entre lágrimas, también recordó que su hijo iba a cumplir 18 años el próximo 20 de noviembre.
La investigación ya tiene a cuatro sospechosos detenidos: dos menores de 15 y 16 años, uno de 18 y otro de 22, este último capturado en las últimas horas durante un allanamiento. Según las primeras pericias, el joven de 15 años sería el autor material del crimen.
El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que se le practique un dermotest, tras lo cual se verificó que había sido el autor material del crimen del joven.
De acuerdo a lo precisado en la investigación, el menor posee antecedentes penales por dos causas de “encubrimiento agravado”. Además del primer detenido, las pesquisas apresaron a otro chico de 16 años y a un mayor de edad, de 18. La Justicia no descarta otras aprehensiones en las próximas horas.