El desgarrador mensaje del papá de Lucio Dupuy: "Un infierno que..."

"Un año más viviendo con este dolor de no tenerte, de no escuchar tu dulce voz", expresó Christian en su publicación. Continuó describiendo cómo la ausencia de Lucio ha convertido su vida en un tormento constante: "Desde que no estás, mi vida ha sido un infierno que arde muy fuerte en mi interior, un dolor que no duele en lo físico pero sí en el alma. Es como si me faltara un trozo de mi corazón".

Los recuerdos de un hijo que vive en la memoria

Christian también recordó la personalidad y la esencia de su hijo. En su mensaje, destacó aquellos pequeños detalles que hacen más dura su ausencia: "Cada día te recuerdo con esa hermosa sonrisa pícara, con esos bellos ojos verdes, y no puedo parar de pensar en todo lo que pudimos haber vivido juntos, cosas que siempre como papá soñé".

El padre de Lucio compartió su anhelo de volver a verlo algún día y cómo este pensamiento lo sostiene en medio de su dolor: "Papito... Te amo como el primer día, y lo haré por el resto de mi vida. Y como siempre digo aunque suene egoísta, ‘ojalá la vida se me pase rápido, para volver a verte’. Te amo, Lucio Abel Dupuy".

Lucio Dupuy fue asesinado en noviembre de 2021 tras sufrir un escalofriante cuadro de abusos físicos, sexuales y lesiones que derivaron en un politraumatismo fatal. El crimen dejó al descubierto fallas estructurales en los sistemas de protección infantil y generó un masivo reclamo de justicia en todo el país.

En febrero de 2023, el Tribunal de Audiencia de La Pampa condenó a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez a prisión perpetua por homicidio calificado y abuso sexual agravado. La sentencia buscó enviar un mensaje claro sobre la gravedad del caso, aunque para muchos, ningún castigo será suficiente para reparar la pérdida.

La Ley Lucio: un legado en búsqueda de justicia

El caso Lucio Dupuy trascendió lo personal y se convirtió en un emblema de la necesidad de proteger a los niños y niñas frente a situaciones de violencia. En respuesta al brutal asesinato, se sancionó la Ley Lucio, una normativa destinada a prevenir este tipo de tragedias mediante capacitaciones obligatorias para quienes trabajan con menores en diferentes ámbitos del Estado.

La ley promueve la detección temprana de señales de abuso o maltrato, con el objetivo de salvar vidas y evitar que otras familias enfrenten una pérdida tan devastadora como la de Lucio.

A tres años del crimen, el recuerdo de Lucio sigue presente no solo en su familia, sino en una sociedad entera que no olvida. El desgarrador mensaje de su padre nos recuerda la necesidad de continuar luchando para proteger a los más vulnerables y exigir justicia para quienes no pudieron defenderse.

Christian Dupuy, en su profunda tristeza, se ha convertido en una voz que clama por un cambio. Su mensaje, lleno de amor y dolor, resuena como un llamado a nunca bajar los brazos en la búsqueda de un futuro donde ningún niño vuelva a enfrentar un destino como el de Lucio.