El desgarrador relato del padre del motoquero que murió en un choque: "Lo arrastraron como un perro"

Cómo fue el choque fatal

Según indicaron fuentes policiales, el accidente involucró a una Mondial de 110 centímetros cúbicos y un Renault Logan. En la moto circulaban dos jóvenes, Tobares que falleció y un compañero no identificado que fue trasladado al Hospital de Urgencia de Córdoba.

El conductor del taxi, un hombre de 35 años, también fue trasladado al centro de salud con politraumatismos, mientras que su pasajero no presentó lesiones.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad dan cuenta de cómo los motociclistas fueron embestidos y salieron despedidos por el aire, incluso uno de ellos terminó debajo del puente, a la vera del río Suquía.

La palabra del padre de la víctima

Este miércoles, Miguel Tobares, padre de la víctima dialogó con el medio cordobés El Doce y denunció que “desde el momento de accidente estuvimos al lado de Juan” y que “nadie se comunicó” con ellos.

“No me llamó ni el taxista, ni un policía, nadie”, aseguró el hombre visiblemente conmocionado, y exigió a las autoridades que le entreguen el cuerpo de su hijo para poder velarlo.

“Se llevaron a mi hijo. Lo arrastraron, voló como un perro y nadie vino a pedir disculpas de nada”, remarcó Tobares.

Asimismo, denunció que no le devolvieron el teléfono de Juan y el casco que aseguró llevaba al momento del accidente. “Me falta el celular y el casco de mi hijo, que dicen que no llevaba, pero sí lo tenía puesto”, denunció.