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Quemacoches incendiaron dos autos y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Dos vehículos fueron incendiados cerca de la estación de tren. Una cámara de seguridad registró el ataque y una mujer debió ser internada tras el episodio.

Quemacoches incendiaron dos autos. (Foto: captura A24)

Quemacoches incendiaron dos autos. (Foto: captura A24)

Los ataques de quemacoches volvieron a generar preocupación en Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín, donde dos vehículos estacionados en la vía pública fueron incendiados durante la madrugada. El episodio ocurrió en el barrio Chilavert, a pocos metros de la estación ferroviaria de la línea Mitre, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

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El hecho se produjo en la intersección de Falucho e Independencia, donde un Renault Clio y un Citroën C3 terminaron destruidos o gravemente dañados por las llamas. Los vecinos denunciaron que los ataques incendiarios se repiten en la zona y advirtieron sobre el aumento de los robos y otros hechos de inseguridad.

En A24 reflejaron la queja de los vecinos por el incendio ocurrido durante la madrugada del martes 20 de octubre. Las cámaras de vigilancia de una vivienda permitieron advertir lo que estaba sucediendo.

Adelino García, de 78 años, es el padre del propietario del Renault Clio que terminó completamente incendiado, pero su hijo, que vive en Miramar, le había dejado el vehículo para que pudiera utilizarlo. El hombre contó que estaba en su casa junto a su esposa cuando detectaron el incendio a través del sistema de cámaras.

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a otro vehículo que se encontraba estacionado delante del Clio. Se trataba de un Citroën C3 perteneciente a Irene, una vecina que utiliza el automóvil para trabajar y que también sufrió importantes daños materiales.

Los restos de ambos vehículos permanecieron sobre el asfalto, con las carrocerías ennegrecidas, los vidrios destruidos y partes completamente calcinadas.

Una mujer terminó internada después del incendio de los autos

El episodio tuvo consecuencias que fueron más allá de los daños materiales. Según relató Adelino, su esposa comenzó a experimentar fuertes dolores en el pecho pocas horas después del ataque, por lo que debió ser trasladada de urgencia a una clínica.

"A raíz de lo que nos tocó vivir, ese mismo día empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser internada. Le pusieron un stent y hace un rato le dieron el alta", explicó.

El vecino vinculó el episodio de salud con el estrés que atravesaron durante el incendio, aunque no se informó una confirmación médica sobre esa relación. La mujer recibió el alta y regresó a su vivienda.

Sospechan de un quemacoches que habría sido detenido y luego liberado

Los reiterados ataques contra vehículos estacionados generaron indignación entre los habitantes del barrio Chilavert. Según las versiones que circulan entre los vecinos, una persona habría sido detenida en la localidad de San Andrés por su presunta participación en uno de los incendios, aunque posteriormente habría recuperado la libertad.

La preocupación se profundizó porque no se trata del primer automóvil incendiado en la zona. Sobre la calle San Lorenzo, a pocos metros del lugar del último episodio, un Peugeot 206 permanece completamente carbonizado sobre la vereda desde hace casi un mes. Los vecinos desconocen si ambos ataques están relacionados, pero advierten que la reiteración de hechos similares aumentó el temor en el barrio.

El detenido est&aacute; acusado de incendiar 13 veh&iacute;culos. (Foto: Polic&iacute;a)

El detenido está acusado de incendiar 13 vehículos. (Foto: Policía)

Inseguridad en Ballester: "Cuando cae la noche, no queda un alma en la calle"

Los incendios de vehículos forman parte de una preocupación más amplia entre los habitantes de Chilavert, quienes aseguran que la inseguridad modificó sus rutinas. Cerca de 100 personas protestaron por la inseguridad y relataron el temor sobre lo que se vive el barrio.

"No sabemos si los dos ataques contra los autos están relacionados, pero lo que sí podemos decir es que el barrio se volvió peligroso y, cuando cae la noche, no queda un alma en la calle", afirmaron en A24.

Los negocios cierran diariamente a las 18, una decisión que sus responsables relacionaron con la necesidad de evitar situaciones de riesgo. "No nos pasamos de esa hora por precaución", explicaron.

El miedo de los vecinos

"La situación es malísima. Acá nunca había habido problemas antes, nunca, nunca; pero ahora ya no escapa a la realidad de buena parte del Gran Buenos Aires", lamentaron los vecinos. También mencionaron robos y actos de vandalismo contra elementos de las fachadas de las viviendas, que posteriormente serían vendidos como chatarra.

Mientras reclaman mayores medidas de seguridad, los habitantes de Chilavert conviven con los restos de los vehículos incendiados, que se convirtieron en una imagen recurrente de las calles del barrio. El temor ya no se limita a los ataques de quemacoches: los vecinos aseguran que salir de noche, regresar a sus casas o caminar por la zona se transformó en una preocupación cotidiana.

En pocas palabras

  • Dos autos fueron incendiados: Un Renault Clio y un Citroën C3 resultaron destruidos en Villa Ballester.
  • Vecinos denuncian inseguridad: El hecho se suma a una ola de robos y vandalismo en el barrio Chilavert.
  • Salud de una vecina afectada: Una mujer de 78 años debió ser internada tras el episodio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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