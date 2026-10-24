Allanaron 26 departamentos y descubrieron cómo operaba una banda narco

Los investigadores sospechan que los integrantes de la banda se concentraban allí antes de salir a cometer robos y que también utilizaban las viviendas para fraccionar y comercializar estupefacientes, incluso mediante entregas a domicilio.

Además, los departamentos habrían funcionado como escondites para armas de fuego, objetos robados y autopartes de vehículos sustraídos. Las imágenes incorporadas a la causa mostraron pasillos con escasa iluminación, accesos bloqueados con rejas, cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente y boquetes utilizados para ocultar drogas.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de personas armadas en las terrazas. Según las fuentes del caso, estos vigilantes habrían tenido la función de advertir sobre la llegada de patrulleros o movimientos sospechosos en las inmediaciones del complejo.

El sistema de vigilancia permitía controlar distintos sectores de los edificios y dificultaba el ingreso de personas ajenas a la organización.

Más de 190 llamados al 911 y una investigación que duró casi un año

El operativo fue el resultado de una investigación que comenzó aproximadamente un año atrás, después de reiteradas denuncias por hechos delictivos en la zona. Uno de los datos que impulsó la pesquisa fue la cantidad de alertas recibidas por las autoridades: se registraron alrededor de 190 llamados al 911 por disparos de armas de fuego en las torres Etchepare.

Las denuncias de vecinos y los elementos reunidos durante la investigación permitieron avanzar sobre la presunta estructura de la organización. La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Mar del Plata.

En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó 35 órdenes de allanamiento, aunque finalmente el juez Gabriel Bombini, del Juzgado de Garantías N.º 5, autorizó 26 procedimientos. Con las órdenes judiciales, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense encabezó el despliegue en los edificios.

Las armas secuestradas en los allanamientos.

Qué encontraron durante los 26 allanamientos en las torres Etchepare

El procedimiento permitió secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, armas y elementos que serán incorporados a la investigación.

Entre los objetos incautados se encontraron:

770 envoltorios de cocaína y 70 de marihuana.

Dos escopetas calibre 12/70 con numeraciones suprimidas.

Un revólver calibre .44.

Dos armas de fabricación casera, conocidas como tumberas.

Dos revólveres calibre .32 y uno calibre .38, con numeraciones suprimidas.

Municiones de distintos calibres.

Una granada de mano de gas CS, sin signos de detonación.

Teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres motocicletas.

Los investigadores analizarán los dispositivos electrónicos y los demás elementos secuestrados para establecer los vínculos entre los sospechosos y determinar si la organización está relacionada con otros hechos delictivos.

Unos 1.000 policías participaron del megaoperativo en Mar del Plata

El despliegue de seguridad involucró a aproximadamente 1.000 efectivos de distintas áreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El procedimiento estuvo encabezado por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y contó con la participación de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

También intervinieron efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Cuerpos, Seguridad Siniestral, Seguridad Rural y personal especializado de la Dirección de Explosivos.

En total, 13 personas quedaron detenidas, mientras que la Fiscalía tenía previsto avanzar con sus declaraciones indagatorias durante el fin de semana. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada sospechoso y reconstruir el funcionamiento de la presunta organización criminal.

Integrantes de la banda armados en el interior y las terrazas de las torres.

Detectaron graves daños estructurales en las torres allanadas

Además de los resultados de la investigación penal, el operativo dejó al descubierto serias deficiencias edilicias en el complejo habitacional. Después de los allanamientos, bomberos y personal especializado realizaron una inspección para evaluar las condiciones de seguridad de los edificios.

El relevamiento identificó desprendimientos de hormigón y mampostería, hierros expuestos en columnas y vigas, filtraciones de agua y cielorrasos deteriorados. También se detectaron problemas en las instalaciones eléctricas, como cables expuestos, conexiones precarias y ausencia de protecciones adecuadas en el tablero general.

A estas irregularidades se sumaron la falta de extintores, señalización e iluminación de emergencia, además de obstáculos en los pasillos, residuos acumulados y sectores con agua estancada. Las condiciones observadas generaron preocupación por la seguridad de las familias que habitan el complejo.

Qué pasará con las familias que viven en las torres Etchepare

Tras los allanamientos y la inspección edilicia, las torres Etchepare quedaron bajo custodia policial, mientras se prepara una evaluación técnica para determinar el estado de su estructura. En paralelo, organismos de asistencia social comenzaron a analizar las necesidades de las familias que residen en los edificios.

Las autoridades deberán establecer qué medidas corresponden adoptar para garantizar la seguridad de los habitantes y determinar si existen riesgos derivados del deterioro de las construcciones.