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¿Palo para Mauro Icardi? La picante frase de Lizy Tagliani que sorprendió a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity, Lizy Tagliani protagonizó un divertido momento con Wanda Nara y lanzó una frase que podría tener a Mauro Icardi como destinatario.

25 oct 2026, 22:52
wanda nara y lizy tagliani masterchef celebrity
wanda nara y lizy tagliani masterchef celebrity

El comienzo de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un momento desopilante protagonizado por Lizy Tagliani, Pablo Migliore y Hernán de Mala fama. Entre bromas, comentarios cómplices y la intervención de Wanda Nara, la participante aprovechó la situación para lanzar un picante palito que tuvo a Mauro Icardi como destinatario.

Todo comenzó cuando una de las participantes notó la cercanía entre Lizy, Migliore y Hernán, y no dudó en señalar la química que parecía haber entre ellos. "Hay onda", lanzó al verlos juntos.

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Wanda se sumó al juego y le hizo un comentario a Lizy: "Amiga, botinera no te tenía". Lejos de quedarse callada, la conductora siguió la broma y respondió con su habitual sentido del humor: "Estoy peleándome entre los dos varones".

La conversación subió de tono cuando Hernán intervino con una ocurrencia: "Los dos machimbres". Divertida con el ida y vuelta, Lizy redobló la apuesta y agregó: "Sí, me tiró onda Mala fama".

La charla tomó un giro todavía más divertido cuando Wanda decidió seguirle el juego y le preguntó a Hernán: "¿La embarazaste?". Lizy no dejó pasar la oportunidad para lanzar una frase con doble sentido y una posible indirecta a Icardi. "Sí, Más vale que me pase la cuota alimentaria. Que no sea como otro. Pasame el teléfono de Ana Rosenfeld", dijo entre risas.

Quiénes son los protagonistas del supuesto romance en MasterChef Celebrity, según Lizy Tagliani

Los rumores de un posible romance empezaron a circular con fuerza en MasterChef Celebrity (Telefe), luego de que Lizy Tagliani hablara sobre la química que habría surgido entre dos figuras del programa. La conductora se refirió al tema durante su paso por A la Barbarossa, donde sus declaraciones generaron intriga y pusieron el foco en el vínculo entre los participantes.

La situación salió a la luz cuando Pía Shaw quiso conocer más detalles sobre la cercanía entre Edith Hermida y Sebastián Presta. Según trascendió, ambos habrían construido una relación de complicidad durante las grabaciones del reality culinario.

Sin vueltas, la periodista introdujo el tema con una pregunta que tomó por sorpresa al actor: "Te voy a contar un romance que nació en las grabaciones de MasterChef. Para mí hacen una pareja perfecta. Le pregunté a ella si tuvo relaciones sexuales con él, pero no les voy a contar su respuesta".

Frente a los comentarios, Presta buscó bajarle el tono a las versiones y sostuvo que entre ellos había una buena relación. No obstante, Lizy Tagliani se sumó a la conversación y dio a entender que podría existir un interés que va más allá de la amistad.

"Ahí hay un coqueteo, es verdad que es una edad donde querés conocerte más para darle el título de romance, pero se gustan", aseguró la conductora, alimentando las versiones sobre una posible historia entre los dos integrantes del ciclo.

     

 

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