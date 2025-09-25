El dolor de las amigas de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela: "Siempre les decíamos..."

La joven, que prefirió mantener su identidad en reserva, describió la angustia que atraviesa junto al resto de su grupo de amigas. “Estábamos esperanzadas de que íbamos a encontrarlas sanas, vivas”, lamentó, con la voz quebrada.

Contó que era muy cercana a Morena y a Lara, aunque también tenía un vínculo especial con Brenda. “Siento mucho dolor y tristeza, sobre todo por el bebito de un año que se quedó sin su mamá”, señaló, en referencia al hijo pequeño de una de las víctimas.

La vecina insistió en que, a pesar de las circunstancias, “eran chicas muy buenas”. Recordó que Lara, la menor del grupo, siempre la saludaba a los gritos y con una sonrisa. “Para nosotras, Lara era nuestra bebita porque era la más chica. Si la hubieran conocido, nunca hubieran hablado como hablan de ella”, dijo con firmeza.

La entrevistada reconoció que con el paso del tiempo se había distanciado un poco de ellas por cuestiones laborales, aunque siempre mantuvo la conexión. “Uno aconseja, habla, pero cada persona toma sus decisiones. Nosotras siempre les decíamos que se cuidaran, que pensaran en su familia”, explicó.

Sin embargo, fue enfática a la hora de cuestionar las críticas que circularon en redes sociales sobre las jóvenes. “Dejen de escupir para arriba. Todos tienen hijas, sobrinas, hermanas, y nadie sabe lo que puede pasar mañana”, subrayó.

Y agregó un pedido central: “Queremos Justicia y que cada responsable la pague. Nadie es dueño de la vida de nadie”.

el triple crimen

El brutal hallazgo en una casa de Florencio Varela

La madrugada del miércoles se convirtió en un punto de quiebre en la investigación. Tras varios días de búsqueda, la Policía Bonaerense allanó una casa en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí encontraron a dos personas limpiando con lavandina manchas de sangre en pisos y paredes.

En el fondo de la vivienda hallaron tierra removida y, tras excavar, confirmaron lo peor: los cuerpos de Brenda, Morena y Lara estaban enterrados en el patio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue categórico: “Se trató de una emboscada. Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que tenía una estrategia armada para asesinarlas”.

La investigación: un crimen con sello narco

Los investigadores confirmaron que las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche, cuando subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada. Desde entonces, no se supo más de ellas.

De acuerdo con las autopsias preliminares, las muertes se produjeron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado. Los detalles estremecen:

Lara , de 15 años, fue torturada. Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de asesinarla. Tenía quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte en la oreja y otro en el cuello que le seccionó la carótida.

Brenda murió por una fractura de cráneo. También presentaba heridas punzocortantes y un corte transversal en el abdomen, realizado post mortem.

Morena tenía una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Estos signos de violencia extrema fueron interpretados por la fiscalía y la Policía como una marca mafiosa típica de ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico.

La transmisión del horror a un grupo en TikTok

Un elemento escalofriante surgió durante la investigación: según reveló el ministro Alonso, el crimen fue transmitido por redes sociales en un grupo cerrado de unas 45 personas.

Este dato, de enorme gravedad, reforzó la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado, sino de un mensaje mafioso dirigido a reforzar el control de un territorio y enviar señales de poder.

Triple crimen de La Matanza: quiénes son los detenidos

Hasta el momento, hay cuatro detenidos: dos mujeres de 28 y 19 años, y dos hombres de 25 y 18. Dos de ellos fueron sorprendidos dentro de la vivienda mientras limpiaban rastros de sangre. Los otros dos fueron arrestados en un hotel alojamiento de la zona.

Los propietarios de la casa allanada fueron identificados como una pareja de nacionalidad peruana, vinculada a actividades narco en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Gastón Dupláa imputó a los cuatro por homicidio agravado, y la causa quedó en manos de la PROCUNAR, la Procuraduría de Narcocriminalidad, por la posible participación de una organización internacional.

Una comunidad conmocionada en La Tablada: marchas y pedidos de Justicia

Mientras la investigación avanza, en La Tablada y en Florencio Varela la conmoción es total. Los vecinos organizaron marchas, encendieron velas y acompañaron a las familias de las víctimas.

El testimonio de la amiga sintetiza ese dolor colectivo: “Es un golpe muy fuerte. Todos en el barrio las conocían. Nadie se acostumbra a esta violencia, aunque a veces parece que nos fuerzan a hacerlo”.