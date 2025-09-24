Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los cuatro detenidos. 

Los detenidos y la investigación

En total, son cuatro los detenidos: dos mujeres de 28 y 19 años y dos hombres de 25 y 18. Entre ellos se encuentran los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, uno de los hombres estaría vinculado a una red narco con base en la villa 1-11-14.

El operativo incluyó intervenciones telefónicas, análisis de redes sociales y seguimientos que permitieron capturar a la pareja en un hotel alojamiento de la zona. Todos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia.

Una emboscada planificada

Alonso explicó que las adolescentes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento. En realidad, se trató de una emboscada narco.

“De La Matanza, la camioneta pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI revisando cámaras en distintos distritos hasta dar con esta camioneta Tracker adulterada”, detalló el ministro.

El funcionario confirmó que las investigaciones siguen abiertas y que podría haber más involucrados: “Sabemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro. Vamos a seguir avanzando”.