Policiales
Florencio Varela
Crimen
Investigación

Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los cuatro detenidos

Uno de los sospechosos es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14. Todos están imputados por homicidio agravado.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, definió como una “trampa de una organización transnacional de narcotráfico” el brutal crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela. Las jóvenes estaban desaparecidas desde el viernes pasado y la investigación apunta a un triple femicidio premeditado.

Los secretos de la banda narco peruana involucrada en el triple crimen que conmociona a La Matanza

La vivienda allanada se encuentra en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí, personal de la DDI de La Matanza encontró rastros de sangre, olor a lavandina y paredes recién limpiadas. Dos de los sospechosos, un hombre y una mujer, fueron sorprendidos en pleno intento de borrar pruebas.

En el patio, la Policía halló tierra removida que ocultaba los cuerpos de las tres chicas. Las víctimas, de entre 15 y 20 años, fueron identificadas por familiares.

BCIRMC4HFNDIDEHJCMBNF3JKU4 (1)

Los detenidos y la investigación

En total, son cuatro los detenidos: dos mujeres de 28 y 19 años y dos hombres de 25 y 18. Entre ellos se encuentran los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, uno de los hombres estaría vinculado a una red narco con base en la villa 1-11-14.

El operativo incluyó intervenciones telefónicas, análisis de redes sociales y seguimientos que permitieron capturar a la pareja en un hotel alojamiento de la zona. Todos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia.

Una emboscada planificada

Alonso explicó que las adolescentes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento. En realidad, se trató de una emboscada narco.

De La Matanza, la camioneta pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI revisando cámaras en distintos distritos hasta dar con esta camioneta Tracker adulterada”, detalló el ministro.

El funcionario confirmó que las investigaciones siguen abiertas y que podría haber más involucrados: “Sabemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro. Vamos a seguir avanzando”.

