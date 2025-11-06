Giro inesperado en el caso Marita Verón: testigos aseguran que podría estar viva en Paraguay

OZYKR2B7QJDDHEAVOJFRVBN6YU Trimarco, madre de Marita Verón (Télam)

Qué se sabe de la mujer señalada

La mujer mencionada llevaría mucho tiempo viviendo en la calle y se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad. Trimarco contó que, según el aviso recibido, la persona “está perdida de la cabeza” y se alimenta “de los basurales”.

“Me mandaron una foto que no quiero mostrar porque es horrorosa. Es como que me clavaron un puñal en el pecho. No puedo dormir pensando que, mientras yo ayudo a miles de mujeres, supuestamente mi hija está como una persona indigente”, expresó entre lágrimas.

La mujer tendría la misma edad que Marita, y quienes la vieron aseguran que está muy delgada y desnutrida, “como cuero y hueso”.

Precaución y cautela ante la posible pista

Aunque la esperanza se renueva, desde el entorno de Trimarco mantienen cautela. No sería la primera vez que surgen indicios falsos: “En años anteriores dijeron que estaba enterrada en Córdoba, en La Pampa, o que la habían descartado en un cementerio. Hay que investigar todo, esa es la realidad”, afirmaron desde la fundación.

Por el momento, las autoridades argentinas y paraguayas trabajan de manera conjunta para verificar la autenticidad de la denuncia y realizar las pruebas correspondientes.

El caso que marcó a la Argentina

María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Salió de su casa para pedir un turno médico en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes y nunca volvió.

Un día después, un testigo declaró que la joven fue secuestrada por hombres que viajaban en un Fiat Duna rojo con vidrios polarizados, vinculado a una remisería perteneciente a la familia Alé. Con el paso de los años, los testimonios y las investigaciones revelaron una trama de trata de personas y prostitución forzada que involucró prostíbulos en La Rioja y otras provincias.

Trimarco, desde entonces, dedicó su vida a buscar a su hija y ayudar a otras mujeres víctimas de explotación sexual a través de la fundación que lleva su nombre. A 23 años de aquel día, el caso sigue impune y el paradero de Marita continúa siendo un misterio, sin embargo, esta nueva pista reaviva la posibilidad —aunque mínima— de encontrarla con vida.