Policiales
Reclamo
Hombre
PACHECO

El doloroso reclamo de la familia del hombre que murió atropellado: "Justicia sería que..."

. Su familia reclama justicia y cuenta la historia de una vida marcada por el esfuerzo, los proyectos y un futuro que quedó trunco.

El doloroso reclamo de la familia del hombre que murió atropellado: Justicia sería que...

Ramón Oscar Olivera, de 49 años, murió el domingo pasado tras ser atropellado por una conductora que manejaba alcoholizada en la localidad bonaerense de Nordelta, cuando se dirigía a trabajar. La mujer fue detenida luego del hecho, pero recuperó la libertad tras pagar una fianza. Frente a esa situación, la familia de la víctima reclama justicia.

Muerte en Villa Lugano: detuvieron al policía acusado de asesinar a un vecino durante un operativo
Muerte en Villa Lugano: detuvieron al policía acusado deasesinar a un vecino durante un operativo. 

En diálogo con la prensa, Estefi Carmona, sobrina de Olivera, recordó a su tío como una persona muy cercana y presente. “Lo recuerdo con mucho cariño, uno de los más pegados a mí”, expresó, y agregó con dolor: “Mi familia se encuentra destrozada”.

Según relató, Olivera estaba organizando el festejo de su cumpleaños número 50 y esperaba a su primer hijo. “Sólo algunos de la familia sabían que iba a ser padre por primera vez. Y ahora cumplía los 3 meses, iba a contarles a todos, hacerlo público. Y no le dio tiempo”, contó. Y añadió: “Se siente un montón la pérdida, más siendo tan trágica”.

Una borracha al volante atropelló y mató un hombre que iba a ser papá
Una borracha al volante atropelló y mató un hombre que iba a ser papá

El pedido de justicia se centra en la situación procesal de Yesica Loreley Quevedo, la conductora que atropelló y mató a Olivera. La mujer había sido detenida tras dar positivo en el test de alcoholemia, pero días después fue liberada tras abonar una fianza.

“Justicia sería que esté presa, o al menos saquen su registro, que no lo vuelva a tener nunca más. Para que no vuelva a suceder”, sostuvo Carmona. Y concluyó: “Para nosotros salir alcoholizada, es más a tanta velocidad, es salir a matar”.

Quién era el hombre que murió

Ramón Oscar Olivera tenía 49 años y una rutina que repetía casi sin variaciones desde hacía tiempo. Salía de madrugada, cuando todavía la mayoría dormía, para emprender un largo viaje desde Grand Bourg hasta Nordelta. Tres colectivos, una caminata final y el encuentro con un compañero de trabajo marcaban el inicio de cada jornada laboral. Ese recorrido cotidiano, atravesado por el esfuerzo y la constancia, fue el mismo que terminó de manera trágica este domingo por la mañana, cuando fue atropellado mientras iba a trabajar.

Nacido en Corrientes, Ramón había construido su vida lejos de su provincia natal. Como tantos otros, migró en busca de oportunidades laborales y se afianzó en el conurbano bonaerense, donde se dedicó durante años a tareas de mantenimiento general.

Albañilería, pintura, plomería y jardinería: hacía de todo. Sus familiares lo describieron como un trabajador incansable, de jornadas largas, que podía extenderse entre 13 y 15 horas diarias.

En los últimos meses, su vida personal había tomado un giro que lo llenaba de ilusión. A mediados de este año conoció a Paola, su pareja, con quien rápidamente decidió proyectar un futuro. A los pocos meses de relación, ella quedó embarazada.

Ramón esperaba con entusiasmo la llegada de su primer hijo, una noticia que compartía con orgullo y emoción con su entorno más cercano.

Su mujer cursa el tercer mes de embarazo. Además de la paternidad, Ramón tenía otro motivo para celebrar: el próximo 7 de enero iba a cumplir 50 años.

Según contaron sus familiares, estaba organizando un festejo especial, una celebración doble que combinaba el cambio de década y la llegada de su primer hijo. Esos planes quedaron abruptamente truncos.

Una vida sencilla, marcada por el trabajo

Quienes lo conocieron coinciden en que Ramón llevaba una vida sencilla. Era hincha de River, tenía 15 hermanos y un fuerte vínculo con su familia. A pesar de las distancias y de las obligaciones laborales, mantenía contacto permanente con ellos. Marta, una de sus hermanas, fue quien se acercó al lugar del accidente tras enterarse de la tragedia.

“Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, lleno de proyectos”, expresó con dolor. En medio del shock, describió la escena que encontró: las pertenencias de Ramón desparramadas sobre el asfalto, su abrigo, el celular, los anteojos, los cigarrillos. “Hizo todo bien. Trabajaba sin parar, estaba esperando su primer bebé. Nos robaron la vida a todos”, dijo.

Ramón vivía en la casa de su pareja en Grand Bourg. Desde allí salía cada madrugada para cumplir con su jornada laboral en Nordelta. El trayecto no era corto ni sencillo, pero jamás se quejaba. Para él, el trabajo era una prioridad y también la forma de sostener el proyecto familiar que acababa de empezar.

El último viaje

La mañana del domingo, cerca de las 7, Ramón caminaba por el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, cuando fue atropellado por una camioneta Jeep Renegade. El impacto fue fatal. La conductora dio positivo en el test de alcoholemia y quedó imputada por homicidio culposo.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y es parte de la investigación judicial en curso. Sin embargo, para la familia y quienes lo conocieron, el eje está puesto en la historia que quedó inconclusa: la de un hombre que trabajaba desde la madrugada, que esperaba ser padre por primera vez y que estaba a punto de celebrar un nuevo capítulo de su vida.

