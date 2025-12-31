Muerte en Villa Lugano: detuvieron al policía acusado de asesinar a un vecino durante un operativo. 

Los videos grabados por vecinos de la Villa 20 y diversos testimonios fueron clave para fortalecer la hipótesis que derivó en el arresto y para reconstruir la secuencia del crimen.

Juan Gabriel González, la víctima.

Cómo fue el hecho en Villa Lugano

El episodio ocurrió cerca de las 13 del jueves de Navidad, en Chilavert y Araujo, Villa Lugano. Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación intervino por un llamado que advertía sobre disturbios.

Según el relato policial, los efectivos fueron atacados con piedras y botellas, lo que elevó la tensión en el lugar. Tres agentes sufrieron lesiones y, en medio del caos, González recibió el disparo. El SAME lo trasladó al Hospital Piñero, donde finalmente murió. Tres vecinos fueron detenidos por disturbios, aunque luego recuperaron la libertad.