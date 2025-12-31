El policía de la Ciudad acusado de matar de un disparo en el tórax a un vecino en Villa Lugano fue detenido en las últimas horas, según confirmaron fuentes judiciales. El hecho ocurrió el jueves pasado y derivó en una causa por homicidio.
El arresto fue realizado en San Martín por la Policía Federal con el apoyo de la Policía Bonaerense bajo las órdenes de la jueza Laura Bruniard.
Muerte en Villa Lugano: detuvieron al policía acusado de asesinar a un vecino durante un operativo.
El acusado de la muerte de Juan Gabriel González, un vecino de 45 años y padre de dos hijos, fue arrestado en su domicilio en Billinghurst, partido de San Martín, por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal, con apoyo de la DDI San Martín y colaboración de la Policía porteña, tras una orden de la jueza Laura Bruniard.
El policía, identificado como D.G.M., de 30 años, quedó alojado en una celda de la PFA. Tras el episodio, había sido desafectado de la fuerza mientras se desarrollaba una investigación interna. Con la detención, es probable que se le dicte situación pasiva.
La jueza ordenó la detención después de analizar la autopsia al cuerpo de González, que confirmó que la víctima —pintor y albañil— murió por el disparo recibido. La pericia determinó que la bala era de plomo y proveniente del arma de D.G.M.
Los videos grabados por vecinos de la Villa 20 y diversos testimonios fueron clave para fortalecer la hipótesis que derivó en el arresto y para reconstruir la secuencia del crimen.
El episodio ocurrió cerca de las 13 del jueves de Navidad, en Chilavert y Araujo, Villa Lugano. Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación intervino por un llamado que advertía sobre disturbios.
Según el relato policial, los efectivos fueron atacados con piedras y botellas, lo que elevó la tensión en el lugar. Tres agentes sufrieron lesiones y, en medio del caos, González recibió el disparo. El SAME lo trasladó al Hospital Piñero, donde finalmente murió. Tres vecinos fueron detenidos por disturbios, aunque luego recuperaron la libertad.