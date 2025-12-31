La AFA justificó el 30% de comisión pagado a la empresa de Faroni por acuerdos internacionales

chiqui-tapia-2131543

“Al asumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors y agentes de partidos”, señaló la entidad, al indicar que muchos derechos se encontraban cedidos hasta 2030.

En ese sentido, sostuvo que antes de la actual gestión “la distribución económica de los ingresos era diferente”, y detalló que en algunos contratos hasta el 70% de los fondos quedaba en manos de los administradores de los derechos, mientras que la AFA percibía apenas el 30%.

"En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian", expresó la AFA.

La investigación en Sur Finanzas

La causa se enmarca en una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que tiene como eje la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional.

Con la ampliación del expediente, también quedaron bajo investigación Faroni, su esposa y otras personas que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores o beneficiarios formales de las sociedades investigadas, pese a contar con “perfiles económicos incompatibles” con los montos manejados.

Para los investigadores, el esquema podría responder a maniobras de interposición de prestanombres, una hipótesis que aún debe ser corroborada.