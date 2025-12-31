La AFA justificó el 30% de comisión pagado a la empresa de Faroni por acuerdos internacionales
La investigación apunta al manejo de fondos de la Selección a través de una firma radicada en Florida, mientras la AFA defendió el esquema y aseguró que el reparto de ingresos se revirtió en favor del organismo.
La investigación se centra en el manejo de fondos provenientes de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección argentina, que habrían sido canalizados mediante la firma TourProdEnter LLC. La empresa está vinculada al empresario Javier Faroni, fue constituida en Florida en agosto de 2021 y posteriormente designada como agente comercial exclusivo de la AFA.
Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la AFA de la calle Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio de Faroni, los investigadores secuestraron un contrato que establece que TourProdEnter percibe el 30% de lo recaudado por los compromisos de la Selección fuera del país.
Tras la difusión del caso, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que buscó justificar ese porcentaje asignado al empresario teatral y lo comparó con acuerdos firmados en gestiones anteriores. Si bien el texto no menciona a Faroni, repasa antecedentes contractuales recientes del organismo.
“Al asumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors y agentes de partidos”, señaló la entidad, al indicar que muchos derechos se encontraban cedidos hasta 2030.
En ese sentido, sostuvo que antes de la actual gestión “la distribución económica de los ingresos era diferente”, y detalló que en algunos contratos hasta el 70% de los fondos quedaba en manos de los administradores de los derechos, mientras que la AFA percibía apenas el 30%.
"En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian", expresó la AFA.
La investigación en Sur Finanzas
La causa se enmarca en una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que tiene como eje la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional.
Con la ampliación del expediente, también quedaron bajo investigación Faroni, su esposa y otras personas que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores o beneficiarios formales de las sociedades investigadas, pese a contar con “perfiles económicos incompatibles” con los montos manejados.
Para los investigadores, el esquema podría responder a maniobras de interposición de prestanombres, una hipótesis que aún debe ser corroborada.