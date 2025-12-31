Fin de año: cuáles fueron los saludos de funcionarios y políticos por el Año Nuevo

Cristian Ritondo: “El cambio es una batalla infinita”
El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, dejó un mensaje alineado al apoyo al Gobierno: “Este año defendimos el cambio cuando el Congreso parecía frágil... El PRO estuvo ahí, sosteniendo la gobernabilidad. El 2026 me va a encontrar trabajando por un PRO presente en todo el país”.
Axel Kicillof: defensa de la Provincia y crítica implícita al rumbo nacional
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió una imagen del mapa provincial y escribió: “Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria y con igualdad de oportunidades. Vamos a resistir y cuidar a las y los bonaerenses, pero también a construir una perspectiva distinta para nuestro país”.
Esteban Bullrich: reflexión y mensaje de unidad
El exministro y exsenador, Esteban Bullrich, publicó un video de despedida del año con tono reflexivo: “No existen soluciones mágicas ni atajos. La Argentina no está perdida, está herida. Las heridas se cuidan y se sanan. La salida siempre fue colectiva”.