Fin de año: cuáles fueron los saludos de funcionarios y políticos por el Año Nuevo

Embed Cerramos un año de mucho trabajo y cambios reales.



Un año en el que nos animamos a hacer lo que había que hacer. Tanto en el Ministerio, como en el Senado.



El año que viene vamos a seguir.

Con más decisión, más libertad y más reformas para todos los argentinos. pic.twitter.com/n1mGmxEJg3 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 31, 2025

Cristian Ritondo: “El cambio es una batalla infinita”

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, dejó un mensaje alineado al apoyo al Gobierno: “Este año defendimos el cambio cuando el Congreso parecía frágil... El PRO estuvo ahí, sosteniendo la gobernabilidad. El 2026 me va a encontrar trabajando por un PRO presente en todo el país”.

Embed UNA PALABRA QUE DEFINE MI AÑO: CAMBIO



El cambio no es una consigna.

El cambio es una decisión que se toma todos los días, incluso cuando cuesta.

Este año fue eso: defender el cambio.



Cuidamos el cambio cuando en el Congreso todo parecía frágil. Mientras el kirchnerismo… pic.twitter.com/Zw8h3PMqe3 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) December 30, 2025

Axel Kicillof: defensa de la Provincia y crítica implícita al rumbo nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió una imagen del mapa provincial y escribió: “Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria y con igualdad de oportunidades. Vamos a resistir y cuidar a las y los bonaerenses, pero también a construir una perspectiva distinta para nuestro país”.

Embed ¡Feliz 2026, querido pueblo bonaerense!



Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades. Nuestras prioridades están intactas: vamos a resistir y vamos a cuidar a las y los bonaerenses pero también vamos a darles una perspectiva de futuro… pic.twitter.com/HYsucY3Yth — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 31, 2025

Esteban Bullrich: reflexión y mensaje de unidad

El exministro y exsenador, Esteban Bullrich, publicó un video de despedida del año con tono reflexivo: “No existen soluciones mágicas ni atajos. La Argentina no está perdida, está herida. Las heridas se cuidan y se sanan. La salida siempre fue colectiva”.