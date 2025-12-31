En vivo Radio La Red
Política
Saludos
Funcionarios
Arco político

Fin de año: cuáles fueron los saludos de funcionarios y políticos por el Año Nuevo

Distintos dirigentes hablaron de la actualidad del país, de los logros obtenidos y de los objetivos para este nuevo período. Desde Javier Milei a Axel Kicillof, dejaron sus deseos para el 2026.

Los principales dirigentes políticos argentinos comenzaron a despedir el 2025 con mensajes en redes sociales, principalmente en sus cuentas de X (ex Twitter), dejando definiciones políticas y deseos para el 2026. Entre los primeros en expresarse estuvieron Javier Milei, Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Cristian Ritondo y Esteban Bullrich.

Javier Milei despide el 2025 en la residencia de Olivos. Foto: Archivo.

El presidente, Javier Milei, recordó en un video que: "Habiendo cumplido los dos años de gestión cerramos el 2025 habiendo cumplido con todas las promesas de campaña. Hemos sacado al 30% de los argentinos de la pobreza y estamos empezando a crecer. Felices fiestas y vamos por un 2026 que haga grande a la Argentina. Viva la libertad carajo".

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, publicó un video de sus recorridas por el país y afirmó: “Quiero reafirmar mi compromiso con cada uno de ustedes. Sé del sacrificio diario... Hoy levantaré mi copa pensando en cada argentino. Que el 2026 nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad”.

Patricia Bullrich: balance de gestión en Seguridad

Ya instalada en su rol legislativo, la actual jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, hizo un balance de su año como exministra: “Un Ministerio de Seguridad con hitos históricos, récords de incautaciones y una regla clara: el que las hace, las paga... Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Estoy convencida de que en 2026 seguirá este camino”.

Cristian Ritondo: “El cambio es una batalla infinita”

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, dejó un mensaje alineado al apoyo al Gobierno: “Este año defendimos el cambio cuando el Congreso parecía frágil... El PRO estuvo ahí, sosteniendo la gobernabilidad. El 2026 me va a encontrar trabajando por un PRO presente en todo el país”.

Axel Kicillof: defensa de la Provincia y crítica implícita al rumbo nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió una imagen del mapa provincial y escribió: “Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria y con igualdad de oportunidades. Vamos a resistir y cuidar a las y los bonaerenses, pero también a construir una perspectiva distinta para nuestro país”.

Esteban Bullrich: reflexión y mensaje de unidad

El exministro y exsenador, Esteban Bullrich, publicó un video de despedida del año con tono reflexivo: “No existen soluciones mágicas ni atajos. La Argentina no está perdida, está herida. Las heridas se cuidan y se sanan. La salida siempre fue colectiva”.

