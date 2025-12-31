A24.com

Tini Stoessel despidió el 2025 con un romántico video junto a Rodrigo De Paul

Tini Stoessel hizo un balance del 2025, tanto en lo personal como en lo profesional, e incluyó un tierno momento que protagonizó junto a Rodrigo De Paul.

31 dic 2025, 18:12
Tini Stoessel despidió el 2025 con un recap cargado de emoción, en el que reunió fotos y videos de los momentos más especiales del año junto a las personas que la acompañaron de cerca. Postales de viajes, escenarios, encuentros íntimos y sonrisas compartidas formaron parte del recorrido. Entre esas imágenes, como era de esperar, apareció Rodrigo De Paul y es en lo que nos detendremos.

El clip junto al futbolista los mostró en una situación distendida y cercana, cantando juntos dentro de un auto, lo que dejó en claro el gran presente sentimental que atraviesa la pareja, en un año en el que también circuló con fuerza el rumor de un supuesto casamiento

Junto al posteo, la cantante acompañó el material con un mensaje emotivo, donde hizo un balance profundo de todo lo vivido durante el año: “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer ”.

“Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado, agregó, a corazón abierto.

Pero eso no fue todo. Tini también dejó una bomba para sus seguidores, anticipando lo que viene en su carrera:¡Ya casi 2026! Si dios quiere voy a compartirles el álbum que vengo soñando, y nos vemos en la gira!”.

Y cerró con una declaración de amor a sus fanáticos que emocionó a todos:Les mando todo mi amor. Gracias por ser parte de mi vida, lxs amo”.

Por qué habrían postergado el casamiento Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En octubre, los rumores sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron en aumento y se instalaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Incluso había trascendido que la pareja ya tenía definida una fecha concreta: el 20 de diciembre de este año. Según esas versiones, el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. De acuerdo con la información que comenzó a circular, la cantante y el futbolista habían decidido postergar sus planes de casamiento y trasladar la fecha para algún momento de 2026, desactivando así las versiones que daban por hecho el enlace antes de fin de año.

La primicia fue revelada por Juli Argenta en LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito. Al aire, la panelista fue contundente: "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“.

En la misma emisión, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos detrás del supuesto cambio de planes. Según explicó, Tini estaría enfocada en reorganizar su vida personal y logística, ya que planea mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras al mismo tiempo cumple con una intensa agenda de shows y compromisos profesionales en el país.

Tini Stoessel Rodrigo De Paul

