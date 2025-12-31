Video: dos detenidos por intentar usurpar una casa tapiada y con peligro de derrumbe en La Boca
La vivienda había sido desalojada en agosto y uno de los detenidos ya tenía antecedentes por robo. La escena quedó documentada por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.
Dos detenidos por intentar usurpar una casa tapiada y con peligro de derrumbe en La Boca.
Dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires después de ser sorprendidos mientras intentaban usurpar una vivienda tapiada y con peligro de derrumbe en el barrio porteño de La Boca. La escena quedó documentada por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).
El hecho comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 4C recibieron un aviso sobre dos sospechosos que violentaban el frente de una casa ubicada en Necochea al 1200. Según el operador que alertó a la fuerza porteña, se escuchaban golpes y había movimientos compatibles con un intento de ingreso a una propiedad deshabitada.
Al llegar al lugar, los policías encontraron el acceso completamente destrozado y restos de ladrillos sobre la vereda. Los sospechosos habían logrado abrir un hueco en la pared para meterse en la vivienda. Uno de ellos fue encontrado dentro de la casa y quedó detenido en el momento, mientras que el segundo fue capturado a 200 metros, cuando intentaba escapar.
Quiénes son los detenidos
Uno de los detenidos es un argentino de 33 años, con antecedentes por robo.
El otro es un ciudadano uruguayo de 51 años.
Ambos lograron romper el tapiado con el objetivo de usurpar la propiedad, confirmaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.
La casa ya había sido desalojada
La vivienda había sido desalojada en agosto por peligro de derrumbe y permanecía tapiada para evitar ocupaciones, precisaron fuentes oficiales. El inmueble será retapiado tras la intervención judicial.
Qué dice la Justicia y el Gobierno porteño
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo de Cecilia Bellavigna, quien ordenó la detención de los acusados y la restitución de las condiciones de cierre de la propiedad.
De acuerdo con datos del GCBA, este caso se suma a más de 550 propiedades recuperadas durante la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. “Trabajamos para impedir que las propiedades recuperadas vuelvan a ser usurpadas y para defender la propiedad privada”, afirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.