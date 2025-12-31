Video: dos detenidos por intentar usurpar una casa tapiada y con peligro de derrumbe en La Boca

37SI76QWCRDUVEJXKEURCJ67BY Hay dos detenidos por el intento de usurpación.

La casa ya había sido desalojada

La vivienda había sido desalojada en agosto por peligro de derrumbe y permanecía tapiada para evitar ocupaciones, precisaron fuentes oficiales. El inmueble será retapiado tras la intervención judicial.

CYS2DPSEH5CQNGFGSRJKZ42OKA La casa tuvo que volver a ser tapiada.

Qué dice la Justicia y el Gobierno porteño

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo de Cecilia Bellavigna, quien ordenó la detención de los acusados y la restitución de las condiciones de cierre de la propiedad.

De acuerdo con datos del GCBA, este caso se suma a más de 550 propiedades recuperadas durante la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. “Trabajamos para impedir que las propiedades recuperadas vuelvan a ser usurpadas y para defender la propiedad privada”, afirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.