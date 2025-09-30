En vivo Radio La Red
Policiales
Pequeño J
Crimen
Triple crimen de Florencio Varela

El dramático testimonio de una vecina del "Pequeño J" por el narcotráfico en el barrio: "Me acosan"

En diálogo con Luis Novaresio, Alicia denunció que la zona está “tomada por la droga” y que la policía “viene, mira y se va”. Aseguró que los vecinos viven amenazados y que “todo el mundo sabe” quiénes manejan la venta de drogas.

Triple crimen en Varela: el dramático testimonio de una vecina sobre el Pequeño J prófugo y el narcomenudeo en el barrio

Triple crimen en Varela: el dramático testimonio de una vecina sobre el "Pequeño J" prófugo y el narcomenudeo en el barrio

Mientras continúa la búsqueda de Matías Agustín Osorio, alias “Pequeño J”, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela, una vecina del barrio dio un testimonio impactante en diálogo con Luis Novaresio, en el que relató cómo funciona la venta de drogas en la zona y el desamparo de los vecinos.

“Lo único que sé es que este lugar está tomado por la droga y que los mismos vecinos son los que venden droga. Acá todos saben lo que pasa, pero algunos eligen callarse por miedo”, aseguró la vecina de Pequeño J.

La mujer, que vive en el barrio hace 25 años, señaló que la policía no actúa: “Yo misma soy la que llamo constantemente. La Policía viene y se va. No pasa nada. El Estado no está presente, estamos solos”.

En su relato, la mujer también denunció hostigamientos y amenazas: “Me agreden, me acosan. Tengo cámaras de seguridad en mi casa y vienen a pintarlas para que no graben. Los mismos policías me vienen a pedir las grabaciones”.

Consultada sobre cómo opera la organización narco, la vecina explicó: “Acá se comercializa todo: marihuana, paco, pasta base. Tengo un vecino que trae marihuana y se instala en la plaza con sus amigos de la villa desde la mañana hasta la noche. Nadie hace nada. Los que trabajamos y pagamos los impuestos tenemos que callarnos”.

Además, describió que, pese a haber accedido a las escrituras de sus casas en gestiones anteriores, los vecinos sienten que viven en un territorio liberado: “Pagamos ABL, pagamos impuestos, pero vivimos como si estuviéramos en una villa. La policía no entra porque tiene miedo o porque los amparan”.

Quién es y de qué está acusada la séptima detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la detención de la séptima implicada en la causa: Florencia Ibáñez, de 30 años, sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los principales sospechosos.

La joven se presentó voluntariamente ante la Justicia y quedó arrestada después de dar una entrevista televisiva en A24 en la que defendió su inocencia y aseguró tener pruebas para demostrar que “no tuvo nada que ver” con el crimen que conmocionó al país.

Florencia Ibáñez 1

Florencia Ibáñez es sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, un remisero de 45 años considerado una de las piezas fundamentales en la logística del secuestro y asesinato de las tres víctimas. Según los investigadores, Sotacuro habría manejado el vehículo de apoyo que escoltó a la camioneta en la que viajaban las jóvenes hasta la casa de Villa Vatteone donde finalmente fueron asesinadas.

La participación de Ibáñez quedó bajo la lupa cuando se comprobó que estaba en el asiento del acompañante del auto blanco utilizado esa noche. Su presencia fue confirmada por cámaras de seguridad y registros de peajes en los tramos que vinculan a la zona sur del conurbano con el Bajo Flores, lugar donde residían.

Tanto Florencia como Víctor serán indagados hoy por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

