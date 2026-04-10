El duro descargo de la mamá del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia: "Nosotros..."

Además, rechazó de manera tajante las versiones que la señalan por presunto maltrato: “¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No”, planteó.

Qué pasó la mañana en la que Ángel murió

Ángel Nicolás López

En su relato, Mariela reconstruyó las horas previas a la tragedia. Según explicó, el domingo por la mañana decidió despertar a su hijo porque llevaba varias horas durmiendo.

“Dormía desde la noche y no se levantaba. Cuando lo despertamos, vimos que se había hecho pis, así que lo acostamos conmigo”, detalló.

De acuerdo con su versión, poco después notó algo extraño: “Lo sentía roncar, pero cuando lo revisamos, mi marido me dijo que no respiraba”, explicó.

En ese momento, aseguró que intentó reanimarlo de inmediato: “Empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida”.

Mientras esperaban la asistencia médica, la mujer contó que salió a pedir ayuda a los vecinos: “Lo envolvimos en una campera y salimos a la calle desesperados”.

Cuando finalmente llegaron los médicos, el cuadro era crítico: el nene presentaba signos vitales, pero le faltaba oxígeno, según relató.

Las pericias y las dudas en la causa

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Las primeras pericias forenses detectaron lesiones internas en la cabeza, un dato que generó fuertes sospechas y abrió distintas hipótesis en la investigación.

Sin embargo, la madre negó haber ejercido violencia sobre el menor y apuntó contra el entorno del padre: “Lo estaba sacando de personas alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo”, afirmó.

La causa continúa abierta y se esperan los resultados finales de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

La disputa con el padre y las acusaciones cruzadas

El caso se volvió aún más complejo por el conflicto entre los padres. Mariela denunció que durante su relación con Luis, el padre del niño, sufrió episodios de violencia de género. “Ya en el embarazo sufría violencia. Me atacaba con un cuchillo y decía que se iba a matar si lo dejaba”, relató.

Según su testimonio, la relación estuvo marcada por el consumo problemático y situaciones de abandono: “Se iba de fiesta por días y nos hacía pasar necesidades”, aseguró.

Del otro lado, el padre del niño también la acusó públicamente: “A Ángel lo mataron. Mi hijo estaba sano”, sostuvo ante los medios.

A esas declaraciones se sumaron las de su actual pareja, quien lanzó fuertes críticas contra la madre del menor.

El conflicto por la tenencia y el contexto familiar

Mamá nene Comodoro Rivadavia

Mariela explicó que en un momento perdió contacto con su hijo y que inició acciones legales para recuperar la guarda.

Durante ese proceso, aseguró que cumplió con el pago de la cuota alimentaria: “Me embargaron el sueldo. Yo nunca tuve problema en mantener a mi hijo”, indicó.

También contó que, tras regresar a Comodoro Rivadavia, trabajó para reconstruir su vida y ofrecerle mejores condiciones al niño.

Amenazas y ausencia en el velatorio

Uno de los datos que más impactó fue que la madre no asistió al velatorio de Ángel. Según explicó, tomó esa decisión por temor.

“Me están amenazando a mí y a mi familia. Tengo una bebé de seis meses y tengo que resguardarla”, sostuvo.