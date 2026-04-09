Así se iba la mamá del nene que murió en Comodoro Rivadavia junto a su pareja en medio del funeral

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Aunque aún se esperan los resultados de la autopsia completa, los especialistas ya tomaron múltiples muestras que serán analizadas en profundidad. Según indicaron fuentes judiciales, los resultados podrían demorar al menos una semana debido a la complejidad del caso.

Allanamiento y elementos secuestrados

Este miércoles, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde vivía el nene junto a su madre.

Durante el operativo se realizó una inspección ocular y se secuestraron:

Teléfonos celulares

Objetos considerados de interés para la causa

Por el momento, no hay detenidos, aunque la investigación sigue en curso.

madrastra-nene La mujer apuntó contra la madre biológica, cuestionó a la Justicia y lanzó duras acusaciones.

El padre apuntó contra la madre: “Lo mataron”

En medio del dolor, el padre del nene habló públicamente durante el entierro y lanzó una dura acusación. “Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural”, sostuvo, y apuntó directamente contra la madre del menor.

Además, aseguró que había advertido sobre la situación: “Yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer”.

El hombre también cuestionó a quienes, según él, conocían posibles situaciones de maltrato: “La gente tiene que hablar antes. Siempre hablan después de que ya pasó”.

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Denuncias de abandono e irregularidades

El padre también denunció que la madre habría dejado solo al nene en el hospital. “Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico”, afirmó, y agregó que fue la familia la que permaneció junto al menor durante su internación.

En paralelo, cuestionó el accionar judicial y la falta de controles: “Ni siquiera tienen custodia, se pueden escapar. Mientras nosotros estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas”.