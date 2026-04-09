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Así se iba la mamá del nene que murió en Comodoro Rivadavia junto a su pareja en medio del funeral

En las imágenes, se puede ver a la mujer junto al hombre y la beba que tienen ambos. Se investiga si intentaban fugarse de la provincia.

La mujer se subió a un taxi con su pareja y el bebé que tienen ambos. No estuvieron presentes en el velorio de Ángel.

La mujer se subió a un taxi con su pareja y el bebé que tienen ambos. No estuvieron presentes en el velorio de Ángel.

El caso que conmociona a Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo este jueves: en medio del velorio de Ángel, el nene de 4 años cuya muerte es investigada por la Justicia. Su madre fue vista abandonando la casa junto a su pareja y su otra hija e investigan si intentaron fugarse.

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Las imágenes, difundidas por A24, muestran a la mujer subiendo a un taxi cerca de las 13:10, con mochilas y un bolso. Desde entonces, se desconoce su paradero, mientras crecen las sospechas en torno al caso.

La madre y su pareja habrían dejado el domicilio por temor a posibles represalias, aunque ambos se encuentran bajo vigilancia y figuran como sospechosos en el expediente. El dato generó aún más conmoción porque la mujer no asistió al velorio de su propio hijo, que se realizó desde la noche del miércoles hasta este mediodía.

Tras una despedida cargada de dolor, familiares, vecinos y miembros de la comunidad educativa acompañaron el cortejo hasta el Cementerio Oeste, donde el cuerpo de Ángel fue inhumado. Mientras avanza la investigación, los primeros resultados forenses encendieron las alarmas y los peritos detectaron lesiones internas en la cabeza del menor, un dato clave que podría cambiar el rumbo de la causa.

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Aunque aún se esperan los resultados de la autopsia completa, los especialistas ya tomaron múltiples muestras que serán analizadas en profundidad. Según indicaron fuentes judiciales, los resultados podrían demorar al menos una semana debido a la complejidad del caso.

Allanamiento y elementos secuestrados

Este miércoles, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde vivía el nene junto a su madre.

Durante el operativo se realizó una inspección ocular y se secuestraron:

  • Teléfonos celulares
  • Objetos considerados de interés para la causa

Por el momento, no hay detenidos, aunque la investigación sigue en curso.

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La mujer apunt&oacute; contra la madre biol&oacute;gica, cuestion&oacute; a la Justicia y lanz&oacute; duras acusaciones.&nbsp;

La mujer apuntó contra la madre biológica, cuestionó a la Justicia y lanzó duras acusaciones.

El padre apuntó contra la madre: “Lo mataron”

En medio del dolor, el padre del nene habló públicamente durante el entierro y lanzó una dura acusación. “Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural”, sostuvo, y apuntó directamente contra la madre del menor.

Además, aseguró que había advertido sobre la situación: “Yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer”.

El hombre también cuestionó a quienes, según él, conocían posibles situaciones de maltrato: “La gente tiene que hablar antes. Siempre hablan después de que ya pasó”.

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Denuncias de abandono e irregularidades

El padre también denunció que la madre habría dejado solo al nene en el hospital. “Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico”, afirmó, y agregó que fue la familia la que permaneció junto al menor durante su internación.

En paralelo, cuestionó el accionar judicial y la falta de controles: “Ni siquiera tienen custodia, se pueden escapar. Mientras nosotros estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas”.

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