Está acusada de matar a su hija discapacitada con pastillas de éxtasis y alcohol: pidieron prisión perpetua

1756910101732 Lugar donde ocurrieron los hechos. (Foto: gentileza 0223)

Sin embargo, el padre de la víctima planteó sus sospechas en la fiscalía y pidió que se investigara más a fondo. Ese testimonio fue clave para que la Fiscalía N°1 solicitara la exhumación del cuerpo. La autopsia reveló datos que cambiaron por completo el rumbo de la causa.

Las pruebas que comprometen a Natalia Etcheverry

La pericia toxicológica determinó que la niña tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre, equivalente a un litro de vino o un vaso de una bebida blanca de alta graduación. Además, se encontraron restos de benzodiacepinas sin metabolizar, lo que probaba una ingesta reciente.

En paralelo, los investigadores hallaron en la casa de Etcheverry rastros de metanfetamina y metilendioximetanfetamina (MDMA, conocida como “éxtasis”). La combinación de drogas y alcohol resultó letal para el cuerpo de la menor.

Con esas pruebas, la Justicia ordenó la detención de la madre. Desde entonces, la causa avanzó bajo la figura de homicidio doloso, es decir, con la presunta intención de matar.

La estrategia de la fiscalía en el juicio

En la apertura del debate oral, la fiscal Florencia Salas presentó los informes periciales y argumentó que Etcheverry actuó con voluntad homicida. Según la acusación, no se trató de un accidente ni de una omisión, sino de la administración directa de sustancias prohibidas y alcohol.

1756909925434 Escenas del juicio. (Foto: gentileza 0223)

“Fue un homicidio doloso, ya que la droga y el alcohol fueron suministrados por la imputada con la intención de provocar la muerte”, expuso Salas ante los jueces. El objetivo de la fiscalía es lograr una condena a prisión perpetua, la pena máxima que prevé el Código Penal para este tipo de delitos.

Qué pidió la defensa de Etcheverry

La defensa de Natalia Etcheverry negó la acusación y reclamó su absolución total. En caso de que los magistrados no hagan lugar a ese pedido, solicitaron que la mujer sea juzgada por abandono de persona, una figura con una condena mucho menor y sin carácter doloso.

El tribunal que llevará adelante la sentencia está integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, quienes deberán evaluar la solidez de las pruebas y los alegatos finales.

La fecha clave del juicio

La sentencia se conocerá el 16 de septiembre, momento en el que se sabrá si Etcheverry recibirá la pena de prisión perpetua o si prosperará la estrategia de su defensa.

El fallo se espera con gran expectativa en Mar del Plata, no solo por la gravedad del caso, sino también por el debate que abrió sobre cómo actúa la Justicia en situaciones en las que las víctimas son niños con discapacidad.