La decisión judicial que impacta de lleno en el futuro profesional de L-Gante

Todo parece indicar que Elían Valenzuela pretender resolver todos sus conflictos legales y económicos para enfocarse de lleno de su carrera.

Acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez por la cuota de alimentaria de Jamaica

Tras una extensa batalla judicial, L-Gante y Tamara Báez finalmente llegaron a un acuerdo en torno a la cuota alimentaria de su hija, Jamaica. El conflicto se venía extendiendo desde hacía meses y, en medio de idas y vueltas, el cantante incluso llegó a figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, motivo por el cual recientemente no pudo viajar a México.

Uno de los puntos llamativos es que se pactó por una cifra menor a la que, en un principio, la influencer reclamaba para la crianza de la niña. En DDM (América TV), Martín Candalaft mostró un documento que certifica el arreglo.

"Con el documento podemos decir que hicieron un acuerdo. Tengo entendido que falta la homologación del juez. Se juntan, hacen un acuerdo, van y le dicen al juez que lo homologuen. Tiene sus particularidades", comenzó contando el periodista.

En cuanto al monto, Candalaft explicó que no era el mismo que Tamara había solicitado al inicio de la disputa, que ascendía a cinco mil dólares: "Las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el Sr. Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares, a pagar del 1 al 10 de cada mes, a la cuenta bancaria indicada, al tipo de cambio vendedor oficial vigente el día de la transferencia. El recibo será suficiente constancia de que el pago se realizó".

"Se actualiza de forma automática y semestral por IPC, no mensualmente ni trimestralmente. Está pactado que pueden volver a hablar si la inflación comienza a subir", añadió sobre otro de los aspectos del arreglo.

Sin embargo, la parte más polémica surgió al señalar que, de esa cifra, Tamara también deberá cubrir distintos gastos extras vinculados a la crianza de la pequeña. Lo que genera debate es que el monto establecido sea de solo dos mil dólares. "Los gastos extraordinarios, como clases particulares o de apoyo escolar, tecnología educativa (computadora, tablet, software u otros dispositivos), curso de idiomas, clubes o academias deportivas, colonias de vacaciones, viajes de campamento, útiles escolares, actividades extraescolares, medicamentos no cubiertos por la obra social, lo pagan 50 y 50", sentenció.