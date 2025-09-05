En vivo Radio La Red
El fuerte descargo de Independiente tras conocerse el fallo de Conmebol que lo descalificó de la Sudamericana

En un texto difundido en redes sociales, el Rojo denunció que la decisión “sienta un precedente nefasto” y agregó: “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir”.

El jueves por la tarde, la Comisión Disciplinaria de Conmebol anunció un fallo histórico: declaró a Independiente descalificado de la Copa Sudamericana, tras los incidentes ocurridos en el duelo de octavos de final frente a la Universidad de Chile y agregó la sanción de siete partidos sin público para ambas instituciones. El club de Avellanada emitió un duro comunicado tras esa notificación.

La dirigencia del Rojo venía insistiendo en que la suspensión del partido no se originó en la agresión de la barra local, sino en los disturbios previos protagonizados por hinchas chilenos, que durante horas arrojaron proyectiles y provocaron destrozos en el Estadio Libertadores de América.

Mientras tanto, el fallo también alcanzó al club trasandino, aunque en menor medida: la U de Chile recibió solo una sanción económica y la restricción de público por siete partidos.

El descargo de Independiente y el pedido contra Conmebol

Tras conocerse la resolución, la dirigencia del Rojo publicó en sus redes sociales un contundente comunicado dirigido a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. “Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez”, informó la institución al difundir la carta.

En el escrito, firmado por Néstor Grindetti y Daniel Seoane, la comisión directiva manifestó un “enérgico repudio” contra el fallo, al que calificó como una “decisión política” que premia la violencia y lesiona la esencia del fútbol sudamericano.

Uno de los pasajes más duros del texto apuntó directamente al Museo Conmebol, en Asunción. El club exigió:

  • La eliminación de toda referencia a Independiente dentro del museo mientras Domínguez siga en la presidencia.
  • La restitución inmediata de todos los elementos entregados por el club al museo.
La pelea en el Libertadores de América.

No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, sostuvieron Grindetti y Seoane.

Los argumentos de Independiente: un precedente “nefasto”

En su descargo, Independiente denunció que la decisión “sienta un precedente nefasto” porque, según explicaron, un equipo que estaba en desventaja en la serie recurrió a la violencia contra hinchas rivales, forzó la suspensión y terminó clasificado “desde un escritorio”.“La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, aseguraron.

Además, alertaron que el fallo “envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”.

El club subrayó que “los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes”.

El partido se suspendió en el segundo tiempo.

Qué decidió Conmebol y cómo afecta a la Sudamericana

El tribunal disciplinario no solo determinó que Independiente quedara descalificado, sino que le otorgó el pase directo a cuartos de final a la Universidad de Chile, que ahora enfrentará a Alianza Lima de Perú.

La sanción al club trasandino incluyó una multa y la prohibición de ingreso de público en sus próximos siete encuentros internacionales.

Desde la U de Chile, el presidente Michael Clark expresó satisfacción por el avance en el torneo, aunque se mostró disconforme con la medida que afecta a sus hinchas: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”, declaró.

Cabe recordar que el equipo chileno ya había acumulado sanciones previas en la actual temporada, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, por incidentes con Botafogo de Brasil y Guaraní de Paraguay.

