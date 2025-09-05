El fuerte descargo de Independiente tras conocerse el fallo de Conmebol que lo descalificó de la Sudamericana. 

En el escrito, firmado por Néstor Grindetti y Daniel Seoane, la comisión directiva manifestó un “enérgico repudio” contra el fallo, al que calificó como una “decisión política” que premia la violencia y lesiona la esencia del fútbol sudamericano.

Uno de los pasajes más duros del texto apuntó directamente al Museo Conmebol, en Asunción. El club exigió:

La eliminación de toda referencia a Independiente dentro del museo mientras Domínguez siga en la presidencia.

La restitución inmediata de todos los elementos entregados por el club al museo.

los-hinchas-de-independiente-se-metieron-en-la-tribuna-de-la-u-de-chile-foto-reutersfacundo-morales-6UY4KAUYV7A4GUF5W4YRMG2RGA La pelea en el Libertadores de América.

“No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, sostuvieron Grindetti y Seoane.

Los argumentos de Independiente: un precedente “nefasto”

En su descargo, Independiente denunció que la decisión “sienta un precedente nefasto” porque, según explicaron, un equipo que estaba en desventaja en la serie recurrió a la violencia contra hinchas rivales, forzó la suspensión y terminó clasificado “desde un escritorio”.“La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, aseguraron.

Además, alertaron que el fallo “envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”.

El club subrayó que “los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes”.

independiente_udechile El partido se suspendió en el segundo tiempo.

Qué decidió Conmebol y cómo afecta a la Sudamericana

El tribunal disciplinario no solo determinó que Independiente quedara descalificado, sino que le otorgó el pase directo a cuartos de final a la Universidad de Chile, que ahora enfrentará a Alianza Lima de Perú.

La sanción al club trasandino incluyó una multa y la prohibición de ingreso de público en sus próximos siete encuentros internacionales.

Desde la U de Chile, el presidente Michael Clark expresó satisfacción por el avance en el torneo, aunque se mostró disconforme con la medida que afecta a sus hinchas: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”, declaró.

Cabe recordar que el equipo chileno ya había acumulado sanciones previas en la actual temporada, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, por incidentes con Botafogo de Brasil y Guaraní de Paraguay.