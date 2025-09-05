La Ciudad de Buenos Aires controlará a deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

De qué se trata la medida

La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, comenzó en estadios de fútbol y recientemente se extendió a recitales musicales y a partidos de rugby, en el marco de la reforma de la Ley N.º 269 mediante la Ley N.º 6.771, sancionada en diciembre de 2024.

Desde el inicio de los controles se identificaron cerca de 30 deudores alimentarios morosos, incluyendo a dos en uno de los conciertos que Los Piojos brindaron en junio pasado en el estadio Monumental de Núñez, donde se realizó una prueba piloto en un espectáculo cultural masivo. También como novedad, más reciente, la Ciudad desplegó por primera vez un operativo de estas características días atrás en el partido que la selección argentina de rugby, Los Pumas, disputó frente a los All Blacks de Nueva Zelanda en el estadio de Vélez por el Rugby Championship.

Está previsto que controles similares se extiendan próximamente a otros grandes eventos deportivos, como carreras de automovilismo o partidos de básquet. Hasta el momento se llevan realizados casi 40 desde marzo pasado.

El registro del RDAM

Actualmente, el RDAM de Buenos Aires tiene inscriptas a cerca de 3.000 personas, dentro de un total de más de 11.500 registradas a nivel nacional. Además, la Ciudad mantiene convenios con 13 provincias para intercambiar información y asegurar que los controles tengan alcance federal, sin importar la jurisdicción donde se haya dictado la medida judicial contra el infractor.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 16.07.23

“Los niños, niñas y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades. Cumplir con la cuota alimentaria es cumplir con sus derechos. Con estos operativos buscamos no solo generar conciencia, sino también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción”, sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

“Esta política pública ya está mostrando resultados reales y se ven reflejados en el intercambio positivo con la gente en cada operativo. Nuestro compromiso es seguir mejorando el Registro para garantizar que cada obligación alimentaria tenga una respuesta efectiva”, señaló Hernán Najenson, subsecretario de Asuntos Registrales y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia.

De este modo, la Ciudad reafirma su compromiso en la defensa del derecho alimentario y en la implementación de herramientas concretas que promuevan el cumplimiento de la ley.