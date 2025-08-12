La sorprendente revelación de un compañero de Diego Fernández Lima: "Intentó..."

“No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ellos, no eran mis amigos”, aclaró durante la entrevista.

El testigo describió a la institución donde coincidió con la víctima y el sospechoso como un entorno difícil:

"Era un colegio que recibía chicos repetidores y expulsados de otros colegios. Éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia".

Según relató, mantuvo en secreto el episodio de abuso durante años y recién pudo hablarlo en terapia mucho tiempo después.

Adrián recordó que Fernández Lima era mayor que la mayoría de sus compañeros por ser repetidor, y lo definió como “bastante problemático”. En cambio, describió a Graf como una persona “tranquila”.

FUERTE TESTIMONIO | HABLA UN COMPAÑERO DE CRISTIAN GRAF Y DIEGO: MISTERIO EN LA CASA DE CERATI

Cómo sigue la investigación del crimen de Coghlan

La investigación por el hallazgo del cuerpo enterrado de Diego Fernández Lima en el jardín de una casa de Coghlan tuvo un giro clave luego de que el principal sospechoso, Norberto Cristian Graf, se presentará este lunes ante la Justicia. Se puso a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61.

Su titular, Martín López Perrando, comenzará a tomar nuevos testimonios en torno al presunto asesinato. Se trata de excompañeros de colegio de la víctima y del sospechoso y de los obreros que hicieron la excavación y demolición en la casa en la que se descubrieron los restos.

El caso conmociona porque el cadáver, encontrado el 20 de mayo de 2024, fue identificado como el del joven que había desaparecido en 1984. Las pericias del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) detectaron signos compatibles con una muerte violenta, e incluso la posibilidad de un intento de descuartizamiento.