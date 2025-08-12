En vivo Radio La Red
Policiales
Hermano
Acusado
Misterio en Coghlan

El hermano de Diego Fernández Lima rompió el silencio tras una inesperada acusación: "Que lo diga en la fiscalía"

Javier Fernández Lima evitó apuntar sobre los habitantes de la casa en donde aparecieron los restos de su hermano y también esquivó las polémicas declaraciones de un excompañero de colegio.

El hermano de Diego Fernández Lima habló luego de una fuerte acusación contra el joven asesinado y enterrado en una casa del barrio porteño de Coghlan. La declaración surgió después de que un excompañero de colegio afirmara que el adolescente, que desapareció hace más de cuatro décadas, intentó abusar de él cuando cursaban en la ENET N°36 de Saavedra. “Que vaya y lo declare en la fiscalía”, sostuvo el familiar de la víctima.

En una entrevista a A24, Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, aseguró haber visto la nota y reconoció que conocía al denunciante. “Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía”, sostuvo, marcando distancia y subrayando que prefiere que el asunto sea tratado en el ámbito judicial.

Javier fue enfático al señalar que “todos tienen su derecho a hablar” y extendió una invitación clara al denunciante: “Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”. Además, destacó el respaldo recibido por parte de los excompañeros de su hermano tras las declaraciones del testigo.

Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada”, afirmó, agradeciendo el gesto y resaltando la reacción solidaria que despertó el caso en quienes compartieron aquellos años de colegio con Diego.

La respuesta de Javier llegó después de la entrevista que Adrián, un exalumno de la ENET N°36, brindó al canal América TV. Allí relató un episodio que, según él, ocurrió en un baño del colegio: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, denunció.

Qué decía la investigación del padre de Diego Fernández Lima

Por su parte Javier Fernández Lima evitó entrar en la polémica y en A24 le preguntaron si la muerte de su padre, quien falleció atropellado en 1991 mientras buscaba a su Diego, podría tener algo que ver con la de su hermano a lo que destacó: “La muerte de mi papá fue judicializada y estuvieron abogados, hubo un juicio y todo, no creemos que tenga que ver porque el acusado era un joven de 19 años que manejaba un vehículo de una empresa de limpieza. Ese tema quedó cerrado”.

Mi papá seguía una línea de investigación propia y murió creyendo que su hijo había sido tomado por una secta. En esa época se hablaba del robo de órganos, pero hoy vemos que se equivocó”, agregó.

Además, Javier destacó que “no quiero apuntar a nadie, la Justicia se está encargando de eso, Vivían cuatro personas en ese lugar y pudo haber sido cualquiera. Yo quiero saber la verdad y qué pasó”.

El pedido de justicia

Este lunes, las cámaras captaron por primera vez a Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima. La imagen tuvo un fuerte impacto en el hermano de la víctima.

Me agarraron escalofríos. Hay una investigación y quiero ser respetuoso de eso, por eso no quiero decir nada que entorpezca la causa”, expresó Javier.

Sobre la posibilidad de encontrarse cara a cara con Graf, el hermano de Diego fue claro: “Necesito que la Justicia pueda decirme la verdad. Si algún día tengo que hablar con él, hablaré”.

