El hermano de Diego Fernández Lima rompió el silencio tras una inesperada acusación: "Que lo diga en la fiscalía"

La respuesta de Javier llegó después de la entrevista que Adrián, un exalumno de la ENET N°36, brindó al canal América TV. Allí relató un episodio que, según él, ocurrió en un baño del colegio: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, denunció.

Qué decía la investigación del padre de Diego Fernández Lima

Por su parte Javier Fernández Lima evitó entrar en la polémica y en A24 le preguntaron si la muerte de su padre, quien falleció atropellado en 1991 mientras buscaba a su Diego, podría tener algo que ver con la de su hermano a lo que destacó: “La muerte de mi papá fue judicializada y estuvieron abogados, hubo un juicio y todo, no creemos que tenga que ver porque el acusado era un joven de 19 años que manejaba un vehículo de una empresa de limpieza. Ese tema quedó cerrado”.

“Mi papá seguía una línea de investigación propia y murió creyendo que su hijo había sido tomado por una secta. En esa época se hablaba del robo de órganos, pero hoy vemos que se equivocó”, agregó.

MISTERIO EN COGHLAN: ¿POR QUÉ NO HABRÁ PENAS POR LA MUERTE DE DIEGO FERNÁNDEZ LIMA?

Además, Javier destacó que “no quiero apuntar a nadie, la Justicia se está encargando de eso, Vivían cuatro personas en ese lugar y pudo haber sido cualquiera. Yo quiero saber la verdad y qué pasó”.

El pedido de justicia

Este lunes, las cámaras captaron por primera vez a Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima. La imagen tuvo un fuerte impacto en el hermano de la víctima.

“Me agarraron escalofríos. Hay una investigación y quiero ser respetuoso de eso, por eso no quiero decir nada que entorpezca la causa”, expresó Javier.

la-publicacion-en-una-revista-que-informa-la-desaparicion-de-diego-foto-gentileza-clarin-py3qxb6abjc2rnaokf7n2g56ku Los recortes de la época.

Sobre la posibilidad de encontrarse cara a cara con Graf, el hermano de Diego fue claro: “Necesito que la Justicia pueda decirme la verdad. Si algún día tengo que hablar con él, hablaré”.