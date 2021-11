El femicida que se mostraba como "aliado feminista" en las redes sociales

La familia de la víctima conocían al agresor, pero desconocían lo que estaba viviendo Lara. Solo algunas amigas íntimas de la víctima conocían la relación tóxica que mantenían.

Lara Gigena dejó en orfandad a dos niños. El tío de la víctima asistió a una marcha para pedir justicia el lunes 8 de noviembre. "Aparentaba bueno. Tenía una doble cara", expresó, ya que según sostuvo "no sabía que él ya la había golpeado en otras oportunidades", aseguró.

lara.png_286864857.png Lara Gigena tenía 21 años y había denunciado a Ariel Torres por violencia

“Era una chica muy divertida, muy alegre, alta amiga", dijo el cuñado de la víctima al medio local "La Voz". "Él ya le había tirado unos tiros al aire frente a la casa y le había pegado, por eso ella le dijo a la madre que si le pasaba algo era él”, relató.

Según testigos de la causa, Lara tenía miedo por esa razón lo había denunciado, pero la ley no hizo nada para ayudarla. "Me contaba a mí que era violento. Ya lo había dejado a él, pero él la amenazaba. Ella no sabía qué hacer", aseguró.

Torres le había hecho perder un bebé a golpes, y le había pegado un culatazo con la misma arma que la mató. El hombre se encuentra detenido y está imputado por homicidio triplemente calificado: por mediar un contexto de violencia de género, por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado a la mañana. La víctima se encontraba reunida con un grupo de amigas en la casa de una de ellas, cuando Torres se presentó y después de reclamarle algo, le disparó en la cabeza.

El asesino huyó del lugar, pero fue entregado por su hermana. Por el momento, Torres permanece detenido mientras sigue la investigación.