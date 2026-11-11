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Dolor en Santa Fe: así fue el último adiós a Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras

Familiares, amigos y referentes de la música se acercaron a Santa Fe para despedir a Marcos Camino, cuyo legado marcó a generaciones.

11 nov 2026, 18:54
velorio marcos camino 6
velorio marcos camino 6

La despedida de Marcos Camino estuvo marcada por la emoción, el dolor y el reconocimiento a una trayectoria que dejó una huella imborrable en la música popular argentina. El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras fue velado este miércoles en El Molino, Fábrica Cultural de Santa Fe, donde familiares, amigos, compañeros y seguidores se acercaron para darle el último adiós.

El féretro estuvo rodeado de coronas enviadas por sus seres queridos, por Los Palmeras y por otras figuras del ambiente musical. Durante la jornada, cientos de personas se acercaron al lugar para despedir al artista que, con su acordeón y su talento, fue protagonista de más de cinco décadas de historia de la cumbia santafesina.

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La tristeza también se hizo sentir entre los integrantes de la banda, que llegaron a Santa Fe tras cumplir con un compromiso musical en Formosa. José, uno de los músicos del grupo, contó que la noticia los tomó por sorpresa y reconoció el difícil momento que atraviesan. Por su parte, Pablo López expresó: “Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera”.

Más allá de la conmoción, sus compañeros dejaron en claro que el camino que construyó no se detendrá con su partida. Camino fue mucho más que un músico: fue uno de los grandes impulsores de Los Palmeras y una figura clave para llevar la cumbia santafesina a todo el país. Su acordeón, sus enseñanzas y las canciones que marcaron generaciones quedarán como parte de un legado que seguirá sonando en la memoria de su público

R.S FOTOS

De qué murió Marcos Camino, el histórico referente de Los Palmeras

Marcos Camino, reconocido acordeonista y figura fundamental en la creación de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años en la provincia de Santa Fe. Su cuerpo fue hallado en una propiedad ubicada en barrio Candioti Norte, donde funcionaban tanto un estudio de grabación como un espacio destinado a la logística de la banda. Las primeras hipótesis de la investigación policial señalan un posible suicidio.

La información se conoció a través de Luis Ventura y Marina Calabró durante la emisión de PrimiciasYa (América TV). “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”, expresó el periodista al dar a conocer la noticia. Por su parte, Santiago Sposato precisó que esa era la principal hipótesis que manejaban los investigadores a partir de las primeras pericias, mientras intentaban establecer cómo se produjo el hecho.

De acuerdo con los datos incluidos en el informe policial, los agentes se presentaron en el inmueble luego de recibir un aviso del Centro de Emergencias 911. Una vez allí, tomaron contacto con una mujer que manifestó ser cuñada de Camino y brindó detalles sobre las circunstancias que despertaron la preocupación por su paradero.

En su declaración ante las autoridades, la mujer “informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”. Frente a esa situación, decidió trasladarse hasta el lugar junto a un empleado. Cuando ingresaron a la propiedad, ambos encontraron al músico fallecido.

     

 

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