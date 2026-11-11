Dolor en Santa Fe: así fue el último adiós a Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras

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De qué murió Marcos Camino, el histórico referente de Los Palmeras

Marcos Camino, reconocido acordeonista y figura fundamental en la creación de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años en la provincia de Santa Fe. Su cuerpo fue hallado en una propiedad ubicada en barrio Candioti Norte, donde funcionaban tanto un estudio de grabación como un espacio destinado a la logística de la banda. Las primeras hipótesis de la investigación policial señalan un posible suicidio.

La información se conoció a través de Luis Ventura y Marina Calabró durante la emisión de PrimiciasYa (América TV). “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”, expresó el periodista al dar a conocer la noticia. Por su parte, Santiago Sposato precisó que esa era la principal hipótesis que manejaban los investigadores a partir de las primeras pericias, mientras intentaban establecer cómo se produjo el hecho.

De acuerdo con los datos incluidos en el informe policial, los agentes se presentaron en el inmueble luego de recibir un aviso del Centro de Emergencias 911. Una vez allí, tomaron contacto con una mujer que manifestó ser cuñada de Camino y brindó detalles sobre las circunstancias que despertaron la preocupación por su paradero.

En su declaración ante las autoridades, la mujer “informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”. Frente a esa situación, decidió trasladarse hasta el lugar junto a un empleado. Cuando ingresaron a la propiedad, ambos encontraron al músico fallecido.