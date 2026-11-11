Alejandro Fantino destrozó a Gastón Gaudio por sus dichos sobre la gente en situación de calle: "Brutal"

Lejos de suavizar su postura, el conductor insistió: "Como fue tan brutal, burda la declaración, está bueno referirla. Me pareció perversa la declaración".

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la manera en que Gaudio describió las fotografías y a la situación de las personas retratadas. "No podés poner el adjetivo de ‘están bárbaras’, ‘tremendas’, que podés conseguir en tomar algo llamativo de alguien que vive en la calle, que no tiene un baño para ir, y más en un lugar de extrema pobreza como los que ha recorrido jugando al tenis", manifestó.

"Hay un disfrute cuando se ríe. Está bueno decirlo y que se abra un debate. Por ahí soy exagerado en marcar una cosa así", cerró.

Cómo fue el cruce entre Alejandro Fantino y Gastón Gaudio en 2020

El antecedente es del 2 de septiembre de 2020, cuando Alejandro Fantino apuntó contra Gastón Gaudio en Fantino a la tarde (América TV) tras la muerte de Carlos Agustín Crupi, de 39 años, por una avalancha mientras practicaba snowboard en el complejo Baguales, vinculado al extenista, cerca de Bariloche.

El episodio ocurrió durante las restricciones por la pandemia. La entonces ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, confirmó que el establecimiento no tenía habilitación vigente para operar porque la actividad turística no estaba permitida. Ese contexto fue uno de los principales cuestionamientos del conductor.

Fantino criticó los movimientos de Gaudio durante la cuarentena y le lanzó una advertencia al aire: “¡Qué quilombo tenés, Gaudio! ¡Qué quilombo tenés, hermano!”. También sostuvo que tendría que dar explicaciones ante la Justicia por lo ocurrido.