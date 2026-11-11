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¿La China Suárez será llamada a declarar tras el escándalo con la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

En PrimiciasYa (América TV), Agustín Rodríguez habló sobre el rol de La China Suárez, en medio del revuelo por la causa que involucra a la hija de Mauro Icardi y Wanda Nara.

11 nov 2026, 18:42
¿La China Suárez será llamada a decalrar tras el escándalo con la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

¿La China Suárez será llamada a decalrar tras el escándalo con la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

¿La China Suárez será llamada a decalrar tras el escándalo con la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

¿La China Suárez será llamada a decalrar tras el escándalo con la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia "China" Suárez, habló en PrimiciasYa (América TV) y desmintió que su clienta haya sido citada a declarar por los hechos del viernes pasado. "No tenemos ninguna información de eso. Le quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso, y ella no fue citada como testigo", aseguró.

Consultado por los dichos de Francisco Oneto, abogado de Mauro Icardi, quien había dicho que no sería raro que la citaran, también al personal doméstico, Rodríguez respondió con cautela: "Calculo que el doctor Oneto, que es un excelente abogado, y sabrá si es conveniente o no. Pero hasta el momento a ella no le ha llegado ninguna citación, por lo cual no puedo afirmar eso".

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Marina Calabró le preguntó cómo se encuentra Eugenia La China Suárez tras el mega operativo del viernes, en el cual hubo un cordón policial de diez efectivos, funcionarios públicos, un allanamiento y secuestro de tecnología.

Agustín Rodríguez dijo que lo vive "como cualquier persona, cualquier pareja que está pasando esta situación, totalmente desagradable", y sostuvo que "hay suficientes pruebas que acreditan que no existió nada de lo que están diciendo".

Por eso instó a la Justicia a actuar "como corresponde" y a usar "todas las herramientas" a su alcance, como "gabinetes psicotécnicos, cámaras Gesell, todo lo que sea necesario", para terminar con lo que describió como una persecución que, según él, sufre Mauro Icardi. Además, remarcó que la situación de la China es independiente de la de él, que tiene otros abogados y otra parte civil y penal.

Marina lo confrontó con lo que se conoció del intercambio entre la menor y su madre, y con la declaración de la niña, que calificó de contundente. El letrado consideró "una barbaridad" que se filtre información que involucra a una menor, y agregó que "todos los que somos padres sabemos perfectamente que muchas veces a los chicos hay que ponerles límites, y eso no quiere decir que el padre o la madre sea violento".

     

 

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