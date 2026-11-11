¿La China Suárez será llamada a declarar tras el escándalo con la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Por eso instó a la Justicia a actuar "como corresponde" y a usar "todas las herramientas" a su alcance, como "gabinetes psicotécnicos, cámaras Gesell, todo lo que sea necesario", para terminar con lo que describió como una persecución que, según él, sufre Mauro Icardi. Además, remarcó que la situación de la China es independiente de la de él, que tiene otros abogados y otra parte civil y penal.

Marina lo confrontó con lo que se conoció del intercambio entre la menor y su madre, y con la declaración de la niña, que calificó de contundente. El letrado consideró "una barbaridad" que se filtre información que involucra a una menor, y agregó que "todos los que somos padres sabemos perfectamente que muchas veces a los chicos hay que ponerles límites, y eso no quiere decir que el padre o la madre sea violento".