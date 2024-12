El impactante relato de la vecina que presenció el asesinato de la enfermera: "Sangre en todos lados"

Embed

Y continúo: "Empezó con más insistencia a golpearle el vidrio y como no le abría la puerta, ahí fue cuando yo vi que sacó la pistola. Cuando sacó la pistola, entré a buscar el teléfono para llamar a la policía y le dije a mi nieto, llama, por favor, porque le están robando a Eliana".

"Cuando estoy saliendo, escucho el disparo. Me arrimo a la reja, la tironeaban para sacarla del auto y tirarla al asfalto. Después se subieron al auto y se fueron con total impunidad", recordó la señora y sumó "se ensañaron con ella".

Asimismo, dijo: "Había mucha sangre, perdía mucha sangre. Y no pudimos hacer nada. No sabíamos... Era como que estaba convulsionando o respiraba con mucha dificultad, pero yo, cuando vi toda la sangre que había perdido, para mí, yo dije no, no. No sabía dónde le habían pegado el tiro porque había sangre en todos lados".

En tanto, denunció: "La ambulancia no llegó en ningún momento, la policía fue la primera en llegar".

"Ayer la despedida fue muy triste, porque verla así, uno no se lo imagina. Eliana era mi vecina, una chica muy querida, que siempre estaba muy atenta con todos. Siempre a disposición de los vecinos", sostuvo la señora, que vivió todo el momento en el que mataban a la joven enfermera

Y agregó: "Son muchos años de vecinos. Yo me vine a vivir acá y ellos ya vivían. Su mamá es viuda y ella estaba con ella, siempre cuidando a su mamá, progresando y estudiando para ser Licenciada en Enfermaría, en el Churruca".

Cómo fue el brutal asesinato de Eliana Gómez, la enfermera del Churruca

El violento crimen se produjo el sábado 7 de diciembre en la intersección de las calles Olivieri y Luis Vernet, en la frontera entre las localidades de Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere.

Todo comenzó cuando Gómez circulaba en un Fiat Argo rojo y fue abordada por dos ladrones. En un principio, la víctima intentó trabar los seguros del vehículo. Sin embargo, uno de los criminales le apuntó con el arma y le dio un balazo mortal en la cabeza.

Acto seguido, los malvivientes se hicieron del auto, descartaron el cuerpo de la dueña en plena calle y huyeron a toda velocidad. No obstante, a los pocos kilómetros dejaron el rodado abandonado en el cruce de Alvear y Larsen, en el barrio San Carlos.

Detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Eliana Gómez

La Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza y la División Homicidios de la Policía Bonaerense trabajaron en conjunto con la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) para dar con el paradero de los delincuentes.

A través de la grabación de una cámara de seguridad de la zona, lograron identificar a la persona que le disparó a sangre fría a la enfermera del Churruca para robarle su auto personal.

enfermera.webp

De esta manera, las autoridades policiales dieron con Mariano Macena, conocido como “Toscanito”. Para la Justicia, el hombre de 37 años es el autor material del crimen de Eliana Gómez.

Macena fue aprehendido mientras se encontraba en una plaza con su pareja. Al mismo tiempo, el principal sospechoso cuenta con un largo prontuario por robos. Se espera que el fiscal del caso, Adrián Arribas, lo interrogue en las próximas horas.