El inesperado regreso de Nahir Galarza: el libro que cambió su vida y el gran escándalo que ya se armó

Estas afirmaciones han desatado críticas y han llevado a muchos a preguntarse si la obra representa una apología del delito, algo que su autora rechaza categóricamente.

Vanesa Doglioli responde a la polémica

En declaraciones a A24, Vanesa Doglioli explicó que el objetivo de su libro no es analizar el hecho judicial, sino narrar la vida cotidiana de Galarza en la cárcel. "Algunos sienten que esto es una apología del delito y no es real. Además, creen que el libro lo escribió Nahir, y no es cierto", aclaró la autora.

Doglioli relató que inicialmente no tenía un enfoque definido para la obra, pero que su perspectiva cambió después de ver el documental sobre el caso. Posteriormente, realizó una entrevista con Galarza dentro del penal, donde la joven le expresó su deseo de compartir algunos pensamientos sobre su vida antes y después del crimen.

“Esos pensamientos aparecen en el libro en letra cursiva y llevan la firma de Nahir”, detalló Doglioli, dejando en claro que la protagonista del caso tuvo participación en el contenido, pero sin ser la autora del libro.

Cómo será la presentación de Nahir Galarza

Uno de los puntos más controvertidos de la publicación es la participación de Nahir Galarza en la presentación del libro. Según confirmó Doglioli, la joven tendrá media hora de intervención durante el evento, tiempo que fue aprobado por la Justicia.

La autora enfatizó que Galarza no está privada de su derecho a expresarse, aunque sí de su libertad física. "Ella puede hablar y opinar, no está prohibido", señaló, destacando que el objetivo del libro es contar su día a día en la cárcel, más allá del caso judicial.

La presentación de Exilio tendrá lugar en el marco de la 38° Feria del Libro "Chaco Guaraní", que se desarrollará en Resistencia desde el 14 de febrero hasta el 2 de marzo. El evento específico donde se abordará la historia de Nahir Galarza está programado para el 21 de febrero a las 18:30 en el Centro Cultural Nordeste (CCN).

Desde el penal, Galarza participará de una charla en vivo, lo que sin duda generará aún más expectativa y debate sobre su testimonio.

Un caso que sigue generando impacto

El crimen de Fernando Pastorizzo a manos de Nahir Galarza continúa siendo uno de los más mediáticos de los últimos años en Argentina. La joven fue condenada en 2018 a prisión perpetua, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir esta pena en el país.

Su historia ha sido objeto de documentales, entrevistas y debates públicos, y ahora, con la publicación de Exilio, se suma un nuevo capítulo a un caso que sigue generando interrogantes, indignación y controversia.