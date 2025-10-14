En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Entre Ríos
remisero
Investigación

Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó a Pablo Laurta

La Justicia identificó los restos desmembrados encontrados sin cabeza ni brazos en Entre Ríos. Se trata de Martín Sebastián Palacios, el remisero que había llevado al acusado del doble femicidio en Córdoba.

Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó a Pablo Laurta. 

Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó a Pablo Laurta. 

La Justicia entrerriana confirmó este martes que el cuerpo encontrado en Yeruá, a 35 kilómetros de Concordia, pertenece a Martín Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta el miércoles pasado, principal acusado del doble femicidio de Córdoba.

Leé también La peor sospecha sobre el doble femicidio: ¿el hijo presenció los aberrantes crímenes?

En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, había adelantado más temprano el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, quien detalló que el cotejo de los tatuajes del torso fue clave para la identificación, ya que el cuerpo fue hallado sin cabeza ni brazos.

Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio fue capturado en Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años.

La detención se produjo tras un intenso operativo policial, en el que se analizaron cámaras de seguridad y el recorrido del Toyota Corolla en el que se movía el sospechoso. Ese vehículo fue hallado incendiado, un dato que resultó clave para los investigadores.

Embed

El vínculo entre Laurta y el remisero asesinado

Los investigadores buscan determinar qué tipo de relación existía entre Laurta y Palacios, ya que algunas pruebas apuntan a que se conocían previamente.

Palacios habría sido contactado por Laurta para realizar un viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, pero nunca regresó. Testigos afirmaron haber visto al acusado bajarse solo del auto, rociarlo con nafta y prenderlo fuego, antes de alejarse caminando por un campo privado.

En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad en el que se observa el momento del encuentro entre ambos en Concordia: Laurta llega con un bolso en la mano, se acerca al vehículo de Palacios y lo saluda con un beso, un gesto que refuerza la hipótesis de un vínculo previo.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-30JZiF1760479980177-1760480370
La Toyota Corolla de Palacio fue hallada incendiada. (Foto: La semana de Entre Ríos)

La Toyota Corolla de Palacio fue hallada incendiada. (Foto: La semana de Entre Ríos)

Una pieza clave en la investigación del doble femicidio

Con la confirmación de la identidad del cuerpo de Palacios, la investigación suma un nuevo capítulo que podría complicar aún más la situación judicial de Laurta, detenido como principal sospechoso del doble crimen ocurrido en Córdoba.

confirmaron-que-el-cuerpo-que-encontraron-en-entre-rios-es-del-remisero-que-llevo-al-acusado-del-doble-crimen-foto-facebook-ciudad-satelite-noticias-F7HKE6MNFJFVVJ4OMDMX3GIIQA
Confirmaron que el cuerpo que encontraron en Entre Ríos es del remisero que llevó al acusado del doble crimen. (Foto: Facebook)

Confirmaron que el cuerpo que encontraron en Entre Ríos es del remisero que llevó al acusado del doble crimen. (Foto: Facebook)

Los peritajes continuarán en las próximas horas para determinar la causa de la muerte del remisero y si existió una conexión directa entre ambos casos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Entre Ríos remisero Femicidio Córdoba
Notas relacionadas
La extrema decisión que tomaría la madre de Pablo Laurta para ayudar a su nieto tras el doble femicidio
La tremenda premonición de Luna Giardina antes del doble femicidio: "No sé qué irá a..."
Hallaron un cuerpo desmembrado en Entre Ríos e investigan si se trata del chofer desaparecido después de trasladar a Pablo Laurta

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar