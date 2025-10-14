Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó a Pablo Laurta. 

Embed

El vínculo entre Laurta y el remisero asesinado

Los investigadores buscan determinar qué tipo de relación existía entre Laurta y Palacios, ya que algunas pruebas apuntan a que se conocían previamente.

Palacios habría sido contactado por Laurta para realizar un viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, pero nunca regresó. Testigos afirmaron haber visto al acusado bajarse solo del auto, rociarlo con nafta y prenderlo fuego, antes de alejarse caminando por un campo privado.

En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad en el que se observa el momento del encuentro entre ambos en Concordia: Laurta llega con un bolso en la mano, se acerca al vehículo de Palacios y lo saluda con un beso, un gesto que refuerza la hipótesis de un vínculo previo.

La Toyota Corolla de Palacio fue hallada incendiada. (Foto: La semana de Entre Ríos)

Una pieza clave en la investigación del doble femicidio

Con la confirmación de la identidad del cuerpo de Palacios, la investigación suma un nuevo capítulo que podría complicar aún más la situación judicial de Laurta, detenido como principal sospechoso del doble crimen ocurrido en Córdoba.

Confirmaron que el cuerpo que encontraron en Entre Ríos es del remisero que llevó al acusado del doble crimen. (Foto: Facebook)

Los peritajes continuarán en las próximas horas para determinar la causa de la muerte del remisero y si existió una conexión directa entre ambos casos.