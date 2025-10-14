En vivo Radio La Red
Policiales
Luna
Córdoba
Declaraciones

El tremendo testimonio de la prima hermana de Luna: "Ella pidió ayuda, pero..."

La familiar directa destacó que la víctima del femicidio vivía con miedo. Además, destacó que la madre del asesino “sabía lo que estaba pasando”.

El tremendo testimonio de la prima hermana de Luna. 

El tremendo testimonio de la prima hermana de Luna. 

Las palabras de la prima hermana de Luna Giardina (26), reflejan el miedo y la angustia que sufrió la joven antes de ser asesinada junto a su madre, Mariel Zamudio (54), en Córdoba. “Estaba muy asustada, constantemente pensando que este tipo iba a aparecer”, contó la familiar.

Leé también La peor sospecha sobre el doble femicidio: ¿el hijo presenció los aberrantes crímenes?

En diálogo con América TV, la familiar contó que Luna había denunciado reiteradas veces a Pablo Laurta (39), su expareja y principal acusado del doble femicidio, pero nunca recibió la protección necesaria. “Pedía ayuda, que alguien la protegiera y no llegó a tiempo”, lamentó la familiar directa.

Además, destacó que la madre del asesino “sabía lo que estaba pasando” y que no le creyó lo que contó en las notas televisivas. “Todo cambió cuando ella se fue a vivir a Uruguay, la llevó engañada, la incomunicó le sacó las redes sociales y ella le pidió la ayuda a los abuelos, pero no hicieron nada”.

La principal preocupación de Luna era su hijo de 5 años, a quien intentaba proteger a toda costa. “Su miedo más grande era que le hiciera daño a su hijo. Ella quería protegerlo ante todo”, explicó la prima.

Embed

Hoy, el pequeño es la prioridad de toda la familia. “Eso está en manos de la Justicia, tiene familiares y dónde ir, pero debería estar en la tutela de la familia de la madre".

La crítica a la falta de protección

La prima hermana de Luna fue contundente al cuestionar la falta de respuesta institucional. “No sé el marco legal, pero si había medidas que podían aplicarse, es inexplicable que no las hayan ejecutado a tiempo”, sostuvo.

Y agregó con tristeza: “Ahora ya pensar en lo que se podría haber hecho no tiene sentido, porque no las va a revivir. Pero sí queremos que él pague y que Pedrito pueda vivir en paz donde sea que vaya a residir”.

El silencio y el rol de la familia del acusado

Consultada sobre la madre de Pablo Laurta, evitó confrontar, aunque dejó entrever que estaba al tanto de la situación. “Sabemos que se podía haber evitado, pero no me corresponde juzgar a nadie”, expresó.

luna-giardina-mariel-y-pablo-laurta


La familiar directa destacó que la víctima del femicidio vivía con miedo.

Por su parte, Estrella Laurta Varela, madre del acusado, habló con A24 desde Canelones, Uruguay. Con la voz quebrada, dijo: “No puedo creer que haya parido a un asesino. No es la persona que crié. Esto es como algo que ves en Netflix y te parece ajeno, pero ahora es en carne propia”.

Un crimen que pudo evitarse

El caso de Luna Giardina y Mariel Zamudio vuelve a poner en evidencia las fallas del sistema de protección contra la violencia de género. A pesar de múltiples denuncias, la joven no logró obtener resguardo y terminó siendo víctima de quien la amenazaba.

Mientras la causa avanza y el acusado permanece detenido, la familia insiste en que la Justicia debe garantizar la seguridad del niño y que el crimen no quede impune.

