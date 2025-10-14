El tremendo testimonio de la prima hermana de Luna: "Ella pidió ayuda, pero..."

Embed

Hoy, el pequeño es la prioridad de toda la familia. “Eso está en manos de la Justicia, tiene familiares y dónde ir, pero debería estar en la tutela de la familia de la madre".

La crítica a la falta de protección

La prima hermana de Luna fue contundente al cuestionar la falta de respuesta institucional. “No sé el marco legal, pero si había medidas que podían aplicarse, es inexplicable que no las hayan ejecutado a tiempo”, sostuvo.

Y agregó con tristeza: “Ahora ya pensar en lo que se podría haber hecho no tiene sentido, porque no las va a revivir. Pero sí queremos que él pague y que Pedrito pueda vivir en paz donde sea que vaya a residir”.

El silencio y el rol de la familia del acusado

Consultada sobre la madre de Pablo Laurta, evitó confrontar, aunque dejó entrever que estaba al tanto de la situación. “Sabemos que se podía haber evitado, pero no me corresponde juzgar a nadie”, expresó.

luna-giardina-mariel-y-pablo-laurta La familiar directa destacó que la víctima del femicidio vivía con miedo.

Por su parte, Estrella Laurta Varela, madre del acusado, habló con A24 desde Canelones, Uruguay. Con la voz quebrada, dijo: “No puedo creer que haya parido a un asesino. No es la persona que crié. Esto es como algo que ves en Netflix y te parece ajeno, pero ahora es en carne propia”.

Un crimen que pudo evitarse

El caso de Luna Giardina y Mariel Zamudio vuelve a poner en evidencia las fallas del sistema de protección contra la violencia de género. A pesar de múltiples denuncias, la joven no logró obtener resguardo y terminó siendo víctima de quien la amenazaba.

Mientras la causa avanza y el acusado permanece detenido, la familia insiste en que la Justicia debe garantizar la seguridad del niño y que el crimen no quede impune.