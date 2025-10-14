A24.com

Tato Algorta aclaró su vínculo con Luz Tito tras las fotos en las que se los vio muy cerca: "Estuvimos..."

Santiago Tato Algorta se pronunció luego de que circularan distintas fotos con Luz Tito, muy cerca, en una fiesta electrónica. Su respuesta en la nota.

14 oct 2025, 22:59
Tato Algorta aclaró su vínculo con Luz Tito tras las fotos en las que se los vio muy cerca: "Estuvimos..."

En los últimos días comenzaron a circular distintas fotos de Santiago Tato Algorta y Luz Tito muy juntos durante la reconocida fiesta electrónica Creamfields, uno de los eventos más esperados del año. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes, despertaron todo tipo de rumores sobre un posible romance entre los ex Gran Hermano.

En las fotografías se los ve muy cómplices, entre risas y sin esconderse de las miradas curiosas. Por eso, muchos comenzaron a especular con que la amistad habría dado un paso más y que estarían comenzando una relación fuera de las cámaras.

Luz Tito y Tato Algorta
Ante esto, el ganador del reality más famoso del mundo decidió hablar en el stream de Fuera de Joda (Telefe) y desmentirlo rotundamente: Mentira. Sí, es verdad que con Luz fuimos a la fiesta, con ella y sus amigos. Estuvimos bailando y hay una foto nuestra. Después me estuvieron mandando otras que nada que ver".

“Va a haber fotos nuestras todo el tiempo”, agregó Tato, enfatizando que el vínculo es muy cercano, pero que eso no implica que pase algo entre ellos. Nacho Castañares sumó: “Es una fiesta de electrónica muy masiva; si lo hace, no va a ser ahí, adelante de todos"

Qué pasa entre Santiago Tato Algorta y Luz Tito

El vínculo entre Luz Tito y Tato Algorta se remonta a su participación en Gran Hermano 2024, donde ambos coincidieron y comenzaron a generar una relación cercana dentro de la casa. Desde el inicio, se los vio cómplices y atentos el uno al otro, lo que llamó la atención tanto de los compañeros como del público, aunque en ese momento todo quedó dentro del marco de la convivencia del reality.

Tras su salida del programa, continuaron en contacto y participaron juntos de diferentes eventos y reuniones sociales, consolidando una amistad cercana que con el tiempo fue captando la atención de los fanáticos. Su química en redes y apariciones públicas fue siempre amigable y llena de bromas, sin indicios de un vínculo romántico oficial.

Muchos pensaron que el principal límite era que ella estaba en pareja con Alberto Murcia y que estaba enamorada, por lo que un romance se veía casi utópico. De hecho, ella lo dejó en claro.

Aunque ambos desmintieron cualquier vínculo romántico, los rumores nunca desaparecieron y llevaron a todos a especular sobre su cercanía, desde su paso por Gran Hermano hasta la reciente fiesta electrónica.

     

 

