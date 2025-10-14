Tato Algorta aclaró su vínculo con Luz Tito tras las fotos en las que se los vio muy cerca: "Estuvimos..."

Embed

Qué pasa entre Santiago Tato Algorta y Luz Tito

El vínculo entre Luz Tito y Tato Algorta se remonta a su participación en Gran Hermano 2024, donde ambos coincidieron y comenzaron a generar una relación cercana dentro de la casa. Desde el inicio, se los vio cómplices y atentos el uno al otro, lo que llamó la atención tanto de los compañeros como del público, aunque en ese momento todo quedó dentro del marco de la convivencia del reality.

Tras su salida del programa, continuaron en contacto y participaron juntos de diferentes eventos y reuniones sociales, consolidando una amistad cercana que con el tiempo fue captando la atención de los fanáticos. Su química en redes y apariciones públicas fue siempre amigable y llena de bromas, sin indicios de un vínculo romántico oficial.

Muchos pensaron que el principal límite era que ella estaba en pareja con Alberto Murcia y que estaba enamorada, por lo que un romance se veía casi utópico. De hecho, ella lo dejó en claro.

Tato y Luz Tito.jpg

Aunque ambos desmintieron cualquier vínculo romántico, los rumores nunca desaparecieron y llevaron a todos a especular sobre su cercanía, desde su paso por Gran Hermano hasta la reciente fiesta electrónica.