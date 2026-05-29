Búsqueda de Agostina Vega: la barra de Instituto se despegó del detenido y emitió un contundente comunicado.

El mensaje fue acompañado por una muestra de apoyo hacia la familia de la adolescente. “Reiteramos que nos encontramos a entera disposición de la familia para lo que necesite en este duro momento”, agregaron.

La publicación llegó luego de que trascendiera que Barrelier frecuentaba el entorno de la popular de Instituto y que en sus redes sociales aparecía habitualmente con camisetas del club y fotografías tomadas en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

Quién es Claudio Barrelier y por qué está detenido

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Barrelier, de 33 años, permanece imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad. Según la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón, fue la última persona que estuvo con Agostina antes de que desapareciera.

Las sospechas crecieron a partir de una serie de contradicciones detectadas en sus declaraciones y de nuevas imágenes incorporadas al expediente. Uno de los registros más importantes muestra a la adolescente ingresando junto al acusado a una vivienda ubicada en la zona de barrio Cofico durante la noche del sábado.

Hasta el momento, los investigadores no encontraron registros que permitan confirmar que la menor haya salido posteriormente de ese lugar.

Sin embargo, su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, afirmó a A24 que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado.

“Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche. Él confirma que Agostina nunca estuvo adentro de ese domicilio y que jamás fue trasladada por él en ningún tipo de vehículo ni nada”, dijo.

Los antecedentes que complican al acusado

La situación judicial de Barrelier también se vio agravada por antecedentes que comenzaron a trascender públicamente. Según afirmó Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, el detenido registra antecedentes por robo, amenazas y una causa previa por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

Ese dato cobra especial relevancia porque el delito investigado actualmente coincide con una de las acusaciones que ya había enfrentado anteriormente.

Además, medios cordobeses revelaron que en mayo de 2025 fue investigado por un episodio de violencia de género y permaneció detenido durante cerca de 20 días.

Empleado municipal y recientemente incorporado a planta permanente

Otro aspecto que llamó la atención durante las últimas horas es la situación laboral del acusado. Barrelier ingresó a la Municipalidad de Córdoba en 2021 como becario y recientemente había sido incorporado a planta permanente.

Cómo desapareció Agostina Vega

Agostina Vega cámara de seguridad

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina salió de su casa en barrio General Mosconi alrededor de las 22.30 del sábado. Según sostiene la familia, la adolescente habría sido engañada para asistir a un encuentro en la zona de Fragueiro y Campillo.

“Le dijeron que tenía una sorpresa para su mamá”, explicó la abogada de la familia.

A partir de ese momento se perdió todo contacto con la menor. La activación de la Alerta Sofía, los múltiples allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de sus movimientos, aunque todavía no se logró determinar qué ocurrió después.

Mientras la Policía realiza nuevos procedimientos y analiza teléfonos celulares, cámaras de seguridad y testimonios, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Agostina con vida.

En las últimas horas, el abogado Carlos Nayi aseguró que las pruebas reunidas permiten sostener un “cauto optimismo”. “De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Está en Argentina, estaría en Córdoba y estaría con vida”, afirmó tras reunirse con la fiscalía.