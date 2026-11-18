A pesar de los registros de las cámaras de seguridad y de la recompensa de $20 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional, su paradero continúa siendo una incógnita. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para intentar localizarlo.

Dónde podría estar Leonardo Bertulazzi: las dos hipótesis que investigan

Hasta el momento no hay certezas sobre el lugar en el que se encuentra Bertulazzi. Sin embargo, los investigadores trabajan principalmente sobre dos hipótesis: que haya logrado trasladarse hasta la provincia de Entre Ríos o que haya conseguido cruzar de manera ilegal a Uruguay.

Una de las pistas que alimenta esta última posibilidad surgió a partir de la detención de un hombre y una mujer conocidos del prófugo. Ambos fueron interceptados en el puente internacional de Fray Bentos cuando intentaban ingresar a Uruguay.

Los investigadores buscan establecer qué vínculo tenían con Bertulazzi y si pudieron haber colaborado con su traslado o eventual salida del país.

Mientras tanto, el análisis de las imágenes de seguridad y de los movimientos registrados después de la fuga se convirtió en una de las principales herramientas para reconstruir su recorrido.

Cómo fue la fuga de Leonardo Bertulazzi de su departamento en San Telmo

Bertulazzi escapó el martes 10 de noviembre del departamento en el que cumplía prisión domiciliaria, en el barrio porteño de San Telmo.

Para concretar la fuga, se quitó la tobillera electrónica y utilizó un arnés para descender desde el quinto piso del edificio. La maniobra le permitió abandonar el inmueble sin ser detectado inmediatamente.

Horas después apareció en Martínez, donde las cámaras de un comercio registraron la compra del gorro piluso.

Desde entonces, las autoridades intentan reconstruir cada uno de sus movimientos y determinar si recibió ayuda para escapar y trasladarse fuera de la Ciudad de Buenos Aires.