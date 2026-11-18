Qué hará Nelson Castro a su regreso a la Argentina

Santiago Sposato explicó cuál es la determinación que tomó Nelson Castro con respecto a la enorme polémica que se instalódesde hace varios días en Perú.

"Me dijeron que lo va a hacer. Ahora está viajando hacia Buenos Aires, está viniendo de Roma y va a pedir disculpas cuando baje del avión", aseguró el periodista en esa línea.

Marina Calabró planteó que el destacado periodista podría elegir un espacio propio para hablar del tema por primera vez: "Seguramente utilizará sus propios canales de comunicación, que son su noticiero central", observó.

Y Marcela Coronel dio su punto de vista sobre lo sucedido: "En el caso de Nelson lo que molesta no es que muestre la pobreza en esta ciudad tan importante que tenía que ver con el Papa y con Chiclayo, sino no balancer la pobreza con la historia del lugar. Además con palabras muy despectivas como mugre y casas mal hechas, entonces reducir esa ciudad a esos comentarios no puede caerte bien de ninguna manera".

En tanto, PrimiciasYa.com intentó contactarse con Nelson Castro para darle el espacio para referrirse a la polémica que se instaló en Perú tras sus dichos durante la cobertura del Papa León XIV pero optó por el silencio.