Explosión en Remedios de Escalada: cortaron la fuga de gas y extinguieron por completo el incendio

De acuerdo con la información difundida por el Municipio de Lanús, una máquina tuneladora de la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS, dañó una cañería de la red de distribución mientras realizaba trabajos de renovación. La rotura provocó una importante fuga que, posteriormente, derivó en una explosión y un incendio de grandes dimensiones.

Uno de los puntos más afectados fue la fiambrería DC, ubicada en Beltrán 98, que quedó completamente destruida. También se registraron importantes daños en propiedades linderas, comercios y vehículos estacionados en las inmediaciones.

La explosión generó una enorme columna de fuego y humo que pudo observarse desde distintos puntos de la zona. Los vecinos relataron momentos de desesperación y aseguraron que habían percibido un fuerte olor a gas antes del estallido.

Según la reconstrucción inicial, la rotura de la cañería se habría producido alrededor de las 9.44. Sin embargo, la alerta por la explosión ingresó al Sistema de Emergencias Municipal a las 10.52.

Un muerto y 30 heridos: el saldo de la tragedia

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El balance oficial del siniestro fue de una persona fallecida y 30 heridas. De acuerdo con el detalle difundido por las autoridades municipales, siete de los lesionados se encontraban en estado de gravedad.

Seis de ellos fueron trasladados al Hospital Evita de Lanús y uno al Hospital Narciso López. Otros 13 permanecían en observación, aunque fuera de peligro, mientras que 10 ya habían recibido el alta médica.

Entre las lesiones registradas hubo quemaduras y politraumatismos provocados por la explosión y el posterior incendio.

Además, durante las primeras horas de la emergencia se había informado sobre dos personas desaparecidas. Sin embargo, ambas fueron localizadas: una de ellas se encontraba desorientada, mientras que la segunda había sido reportada por una falsa alarma familiar.

Por qué el incendio continuó durante tantas horas

Uno de los aspectos más delicados del operativo fue que las llamas permanecieron activas durante varias horas, incluso después de que los bomberos lograran controlar su propagación.

La razón estaba relacionada con la fuga. Mientras el combustible continuara saliendo de la cañería dañada, apagar el fuego podía provocar que el gas se dispersara por el ambiente y generara un nuevo riesgo de explosión.

Por ese motivo, los bomberos mantuvieron las llamas contenidas mientras los técnicos de MetroGAS trabajaban para interrumpir el suministro.

El procedimiento requería obturar los extremos de la cañería afectada para detener el paso del combustible. Para avanzar con esa tarea, los operarios debieron realizar excavaciones en distintos puntos de la red, alejados del lugar de la explosión.

Durante la tarde y la noche del viernes, el escape continuó activo. Recién durante la madrugada de este sábado se consiguió cortar por completo la fuga, lo que permitió que los bomberos extinguieran definitivamente el incendio.

Evacuaciones y un amplio operativo de emergencia

La magnitud de la explosión obligó a desplegar un importante operativo en el barrio. Participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales, ambulancias y equipos de distintas áreas del Municipio de Lanús.

Los vecinos de las propiedades cercanas fueron evacuados de manera preventiva, mientras que también se dispusieron medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Entre las instituciones que colaboraron durante la emergencia estuvo el Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada, que prestó sus instalaciones para el funcionamiento de un centro de evacuados.

Además, Edesur realizó un corte preventivo del suministro eléctrico en el sector afectado, a pedido de las autoridades municipales, para reducir los riesgos durante las tareas de los equipos de emergencia.

Una vez controlado el incendio, los equipos municipales comenzaron a relevar los daños estructurales y las condiciones de seguridad de las propiedades cercanas. También se realizaron inspecciones en edificios de la zona, entre ellos la Biblioteca Popular Alberdi, que fue encontrada en buen estado de conservación.

Dos directivos de MetroGAS fueron demorados y avanza la investigación

La explosión también abrió una investigación judicial para determinar cómo se produjo la rotura de la cañería y si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes.

En ese marco, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS que se encontraban en el lugar. La medida se tomó luego de que las autoridades municipales cuestionaran el procedimiento utilizado por el personal de la empresa tercerizada tras detectar la pérdida.

Según la reconstrucción difundida por el Municipio, los trabajadores de Exgadet comunicaron inicialmente el incidente al sistema interno de MetroGAS, pero no activaron los servicios de emergencia locales. Para las autoridades, esa decisión habría demorado la evacuación preventiva de la zona.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, cuestionó la actuación y sostuvo que, ante una fuga de gas, corresponde dar aviso inmediato a los servicios de emergencia para que puedan intervenir.

Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que seguirá de cerca el caso y realizará las auditorías correspondientes para determinar las responsabilidades de las empresas involucradas. Los resultados serán puestos a disposición de la Justicia.