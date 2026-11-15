Tras la explosión fatal, crece la preocupación por una nueva denuncia de fuga de gas en Lanús

“Hicieron la prueba con el detergente y salía burbuja, así que llamamos y nos dijeron que evacuemos”, contó una vecina en diálogo con C5N.

Otro residente expresó el temor que atraviesan quienes viven en la zona: “No podemos vivir con este miedo, con esta inseguridad, no sabemos si nos va a explotar una casa, un negocio”.

Cómo fue la explosión que dejó un muerto y 30 heridos

El viernes, una explosión seguida de un incendio sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. El siniestro dejó una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad, según el balance informado por el Municipio de Lanús.

De acuerdo con la investigación, el incidente se habría originado cuando una máquina tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución. La rotura provocó una fuga que posteriormente derivó en la explosión y el incendio.

Después de varias horas de trabajo, Metrogas logró interrumpir el suministro que alimentaba el escape y los Bomberos extinguieron las llamas durante la madrugada del sábado.

A dos días de la tragedia, el barrio continúa atravesado por las consecuencias del estallido, los daños materiales y la incertidumbre de los vecinos. La nueva denuncia volvió a encender las alarmas y reavivó los reclamos por mayores garantías de seguridad.