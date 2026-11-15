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Miedo entre los vecinos

Tras la explosión fatal, crece la preocupación por una nueva denuncia de fuga de gas en Lanús

Vecinos detectaron burbujas en un medidor durante una prueba casera con detergente y alertaron a las autoridades. Intervinieron la Policía y Defensa Civil, mientras algunas familias abandonaron sus viviendas de manera preventiva. El barrio sigue conmocionado por el estallido que dejó un muerto y 30 heridos.

Tras la explosión fatal

Tras la explosión fatal, crece la preocupación por una nueva denuncia de fuga de gas en Lanús
Leé también El temor por una biblioteca centenaria que conserva 44.000 libros tras la explosión en Remedios de Escalada
Una biblioteca con 44.000 libros y con distintas actividades está en peligro. (Foto: captura, mejorada con IA)

La alerta comenzó cuando un vecino realizó una prueba casera con detergente sobre un medidor y observó la formación de pequeñas burbujas, lo que despertó sospechas sobre una posible filtración. Ante esa situación, los residentes volvieron a comunicarse con Metrogas para informar lo ocurrido y solicitar asistencia.

Tras el aviso, efectivos policiales y personal de Defensa Civil se acercaron al lugar. Algunas familias dejaron sus casas de manera preventiva, mientras se desarrollaba el operativo para evaluar la situación.

El temor de los vecinos tras la explosión

La nueva denuncia profundizó la preocupación de los habitantes del barrio, que todavía intentan recuperarse de las consecuencias del estallido ocurrido el viernes.

Hicieron la prueba con el detergente y salía burbuja, así que llamamos y nos dijeron que evacuemos”, contó una vecina en diálogo con C5N.

Otro residente expresó el temor que atraviesan quienes viven en la zona: “No podemos vivir con este miedo, con esta inseguridad, no sabemos si nos va a explotar una casa, un negocio”.

Cómo fue la explosión que dejó un muerto y 30 heridos

El viernes, una explosión seguida de un incendio sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. El siniestro dejó una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad, según el balance informado por el Municipio de Lanús.

De acuerdo con la investigación, el incidente se habría originado cuando una máquina tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución. La rotura provocó una fuga que posteriormente derivó en la explosión y el incendio.

Después de varias horas de trabajo, Metrogas logró interrumpir el suministro que alimentaba el escape y los Bomberos extinguieron las llamas durante la madrugada del sábado.

A dos días de la tragedia, el barrio continúa atravesado por las consecuencias del estallido, los daños materiales y la incertidumbre de los vecinos. La nueva denuncia volvió a encender las alarmas y reavivó los reclamos por mayores garantías de seguridad.

En pocas palabras

  • Fuga de gas: Vecinos alertaron sobre una posible pérdida en Remedios de Escalada, Lanús.
  • Detergente y burbujas: Una prueba casera con detergente confirmó la sospecha de fuga en un medidor.
  • Temor en el barrio: La alerta se produce a pocos días de una explosión que dejó un muerto y 30 heridos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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