El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski pasó a un cuarto intermedio hasta mañana y todavía no hay sentencia

En tanto, Emerenciano Sena insistió en su inocencia, mientras que Marcela Acuña volvió a hablar de un “uso político del caso” y sostuvo que la investigación judicial “se inició sobre una mentira y prejuicios”.

“Quiero que prime la verdad sobre cualquier decisión que se tome por todos nosotros, no sólo por Cecilia”, agregó Acuña.

La líder piquetera adelantó que “así yo quede condenada, asumo el compromiso de seguir luchando por los que no tienen trabajo y un plato de comida. Y por la intervención del Poder Judicial de Chaco”, lanzó.

Acuña, señalada como el cerebro de la organización social que lideraba Emerenciano hasta su detención, también cargó contra el Gobierno provincial: “Lo delictivo está en el Poder Ejecutivo”, apuntando al actual ministro de Gobierno de Chaco, Jorge “Pato” Gómez, quien se desempeñó como fiscal del caso en sus inicios.

a-2-anos-del-femicidio-de-cecilia-strzyzowski-el-clan-sena-llego-al-juicio-foto-tn-VSUQWIKDRBESRCTGJHJE6TF3BI

Por su parte, el que rompió el silencio fue Gustavo Obregón, otro de los acusados, que "pidió perdón" por su "omisión". En ese marco, afirmó: "Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien. Lo acompañé a César (Sena) como miles de veces, por cariño, respeto y gratitud a sus padres, que son pilares fundamentales de mi vida y de mi familia. A César lo quiero como a un hijo del corazón”, dijo. visiblemente nervioso.

En tanto, Fabiana González decidió no ampliar su declaración, mientras que Griselda Reinoso solo remarcó: “No me hago responsable de lo que me inculpa y me declaro inocente”.

Por último, Gustavo Melgarejo tampoco habló y de ese modo se dio inicio a la etapa de definición que derivó en el fallo del jurado.