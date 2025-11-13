Juicio por Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y querellas pidieron condena para el clan Sena y sus cómplices

“La mataron, la quemaron y creyeron que su poder los hacía impunes”, cerró el fiscal ante los doce miembros del jurado, al sostener que la cadena de encubrimiento fue “fría y meticulosa” para desaparecer el cuerpo.

La querella coincidió con la acusación

Tras la exposición de la fiscalía, el abogado Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, madre de Cecilia, ratificó el pedido de culpabilidad para todos los acusados. “Comenzamos este juicio con un lema que dice: La verdad no se quema”, expresó ante el jurado.

Briend se refirió a las pruebas recolectadas a lo largo de la etapa de instrucción vinculados a la familia Sena: “No hubo un solo día de la audiencia que no hablemos del fuego. Empezamos a hablar de quemazón, de fogata, de incendio, hablamos de huesos quemados, de restos quemados”. El abogado explicó que, aunque los restos humanos encontrados no pudieron ser identificados por su deterioro, correspondían a una sola mujer adulta, y que los objetos hallados en el lugar —ropa, un dije y una valija— pertenecían a Cecilia.

“César no actuó solo. Fue bajo el mandato de los padres, que siempre estuvieron detrás del famoso viaje y plan a Ushuaia. Querían sacar esta piedra en el zapato que era Cecilia para la familia”, sostuvo Briend.

Por su parte, el querellante Juan Ignacio Díaz, representante de la Subsecretaría de Género y Diversidad del Chaco, acompañó la acusación y afirmó: “Cecilia está hoy gritando, aún muerta, que este hecho se cometió por una organización delictiva. No puede quedar impune”.

El veredicto, inminente

Mientras la Fiscalía y las querellas insisten en que las pruebas son contundentes, las defensas de los Sena y del resto de los imputados centrarán sus alegatos en la ausencia del cuerpo y la falta de una confirmación científica que pruebe la muerte.

Una vez finalizados los alegatos finales, el jurado popular deberá deliberar y emitir su decisión, que será unánime: declarar o no la culpabilidad de los siete acusados. El veredicto se espera para este viernes, en uno de los juicios más relevantes de los últimos años en la provincia del Chaco.