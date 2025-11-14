En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Abuela
Cecilia Strzyzowski
JUICIO EN CHACO

La abuela de Cecilia Strzyzwoski sobre la demora del jurado: "Es una falta de respeto"

Mercedes, abuela de Cecilia Strzyzowski, reclamó que el jurado popular defina “ya” la responsabilidad penal de la familia Sena, en medio de más de cuatro horas de deliberación, nuevas preguntas del jurado y un clima tenso fuera del tribunal.

La abuela de Cecilia Strzyzwoski sobre la demora del jurado: Es una falta de respeto

Mercedes, la abuela de Cecilia Strzyzwoski, se refirió a la demora en la decisión del tribunal que deliberaba esta tarde sobre la decisión final para establecer las responsabilidades de la familia Sena en la muerte de su nieta.

Leé también El dramático testimonio de Marcela Acuña para defender a su hijo y a Emerenciano Sena: "Soy una mamá que..."
el dramatico testimonio de marcela acuna para defender a su hijo y a emerenciano sena: soy una mama que...

El Tribunal empezó cerca de las 13 a deliberar. Según lo establecido por ley, debe durar un mínimo de dos horas, pero sin máximo establecido. Además, la deliberación del jurado, integrado por 12 personas, debe ser unánime. En este caso, deberán completar siete formularios, uno por cada imputado, en donde además de culpable –por el delito que considera la acusación– e inocente, podrán definir los agravantes.

Pero después de cuatro horas de deliberación y que un grupo de personas se agolpara frente al edificio del tribunal, el jurado pidió realizar nuevas preguntas a las partes, que volvieron a acercarse al lugar.

Embed

En medio de un clima tenso, que incluyó bocinazos en las afueras en reclamo por una condena para toda la familia Sena, la abuela de Cecilia dialogó con A24. "Se tiene que terminar la impunidad. Lo vamos a erradicar. De a poco vamos a ir erradicando la impunidad", lanzó Mercedes que aguardaba la decisión del jurado popular.

Sobre la demora en el tramo final del juicio, la abuela de Cecilia pidió que el proceso se "resuelva ya" y criticó que "esto es demasiado, la espera que estamos teniendo". "Es una falta de respeto. Así que estamos ansiosos", exclamó.

Además, señaló que su familia "espera justicia" y definió que eso implicaría que "haya una condena fuerte". "Tiene que ser, porque si no, esto no se corta. Es la historia del nunca acabar del ejército de mercenarios ese", dijo en relación a la familia Sena.

La familia de Cecilia esperaba esta tarde la definición del jurado popular sobre la responsabilidad penal por el femicidio de la joven.

Mercedes, quien ya declaró ante la Justicia, recuperó sus declaraciones y señaló que Cesar Sena se jactada de saber "cómo desaparecer personas" y amplió: "'Nosotros sabemos hacer desaparecer gente', decía. 'Si armamos un viajecito, se van, pierden el celular y entonces a nosotros no nos reclaman nada". "Ya estaba todo calculado", planteó la abuela.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Abuela Cecilia Strzyzowski jurado Chaco
Notas relacionadas
Juicio por Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y querellas pidieron condena para el clan Sena y sus cómplices
Veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: la estrategia de los padres para despegarse de su hijo César Sena
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski pasó a un cuarto intermedio hasta mañana y todavía no hay sentencia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar