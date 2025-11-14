La abuela de Cecilia Strzyzwoski sobre la demora del jurado: "Es una falta de respeto"

Sobre la demora en el tramo final del juicio, la abuela de Cecilia pidió que el proceso se "resuelva ya" y criticó que "esto es demasiado, la espera que estamos teniendo". "Es una falta de respeto. Así que estamos ansiosos", exclamó.

Además, señaló que su familia "espera justicia" y definió que eso implicaría que "haya una condena fuerte". "Tiene que ser, porque si no, esto no se corta. Es la historia del nunca acabar del ejército de mercenarios ese", dijo en relación a la familia Sena.

La familia de Cecilia esperaba esta tarde la definición del jurado popular sobre la responsabilidad penal por el femicidio de la joven.

Mercedes, quien ya declaró ante la Justicia, recuperó sus declaraciones y señaló que Cesar Sena se jactada de saber "cómo desaparecer personas" y amplió: "'Nosotros sabemos hacer desaparecer gente', decía. 'Si armamos un viajecito, se van, pierden el celular y entonces a nosotros no nos reclaman nada". "Ya estaba todo calculado", planteó la abuela.