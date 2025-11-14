La abuela de Cecilia Strzyzwoski sobre la demora del jurado: "Es una falta de respeto"

Mercedes, la abuela de Cecilia Strzyzwoski, se refirió a la demora en la decisión del tribunal que deliberaba esta tarde sobre la decisión final para establecer las responsabilidades de la familia Sena en la muerte de su nieta.
Mercedes, abuela de Cecilia Strzyzowski, reclamó que el jurado popular defina “ya” la responsabilidad penal de la familia Sena, en medio de más de cuatro horas de deliberación, nuevas preguntas del jurado y un clima tenso fuera del tribunal.
Mercedes, la abuela de Cecilia Strzyzwoski, se refirió a la demora en la decisión del tribunal que deliberaba esta tarde sobre la decisión final para establecer las responsabilidades de la familia Sena en la muerte de su nieta.
El Tribunal empezó cerca de las 13 a deliberar. Según lo establecido por ley, debe durar un mínimo de dos horas, pero sin máximo establecido. Además, la deliberación del jurado, integrado por 12 personas, debe ser unánime. En este caso, deberán completar siete formularios, uno por cada imputado, en donde además de culpable –por el delito que considera la acusación– e inocente, podrán definir los agravantes.
Pero después de cuatro horas de deliberación y que un grupo de personas se agolpara frente al edificio del tribunal, el jurado pidió realizar nuevas preguntas a las partes, que volvieron a acercarse al lugar.
En medio de un clima tenso, que incluyó bocinazos en las afueras en reclamo por una condena para toda la familia Sena, la abuela de Cecilia dialogó con A24. "Se tiene que terminar la impunidad. Lo vamos a erradicar. De a poco vamos a ir erradicando la impunidad", lanzó Mercedes que aguardaba la decisión del jurado popular.
Sobre la demora en el tramo final del juicio, la abuela de Cecilia pidió que el proceso se "resuelva ya" y criticó que "esto es demasiado, la espera que estamos teniendo". "Es una falta de respeto. Así que estamos ansiosos", exclamó.
Además, señaló que su familia "espera justicia" y definió que eso implicaría que "haya una condena fuerte". "Tiene que ser, porque si no, esto no se corta. Es la historia del nunca acabar del ejército de mercenarios ese", dijo en relación a la familia Sena.
La familia de Cecilia esperaba esta tarde la definición del jurado popular sobre la responsabilidad penal por el femicidio de la joven.
Mercedes, quien ya declaró ante la Justicia, recuperó sus declaraciones y señaló que Cesar Sena se jactada de saber "cómo desaparecer personas" y amplió: "'Nosotros sabemos hacer desaparecer gente', decía. 'Si armamos un viajecito, se van, pierden el celular y entonces a nosotros no nos reclaman nada". "Ya estaba todo calculado", planteó la abuela.